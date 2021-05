L’UEFA confirme que Porto accueillera la finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Man City au lieu d’Istanbul malgré des efforts “ exhaustifs ” pour organiser le match en Angleterre

La finale de la Ligue des champions entre Chelsea et Manchester City a été officiellement déplacée d’Istanbul à Porto.

L’UEFA a confirmé que l’Estadio do Dragao accueillera désormais la finale entièrement anglaise le 29 mai, après que la Turquie a été placée sur la “ liste rouge ” à haut risque du Royaume-Uni pour les voyages internationaux.

L’Estadio Do Dragao de Porto a été confirmé comme lieu le 29 mai

Des efforts ont été déployés pour déplacer le match à Wembley, mais la Fédération de football n’a pas pu obtenir d’exemptions de quarantaine pour des milliers de sponsors prêts à y assister.

Alors que la capacité finale au Portugal est sur le point d’être fixée, 6000 billets seront mis à la disposition des fans de Chelsea et de Man City.

L’instance dirigeante du football européen a déclaré dans un communiqué: «La finale devait initialement avoir lieu au stade olympique Atatürk à Istanbul mais, suite à la décision du gouvernement britannique de placer la Turquie sur sa liste rouge des destinations de voyage Covid-19, y organisera la finale. aurait signifié qu’aucun des supporters nationaux des clubs ne serait en mesure de se rendre au match.

Les discussions sur le transfert du jeu à Wembley se sont effondrées lundi

«Après une année d’exclusion des supporters dans les stades, l’UEFA a estimé que tout devait être fait pour que les supporters des deux équipes finalistes puissent y assister.

“L’UEFA a discuté du transfert du match en Angleterre mais, malgré les efforts exhaustifs de la Fédération de football et des autorités, il n’a pas été possible d’obtenir les exemptions nécessaires des dispositions de quarantaine britanniques.”

Le Portugal est sur la “ liste verte ” du Royaume-Uni, ce qui signifie que les supporters n’auront pas besoin de mettre en quarantaine à leur retour à partir du 17 mai, bien qu’ils devront passer un test Covid PCR dans les deux jours.

Le stade olympique Atatürk d’Istanbul, devait accueillir la finale en 2020, mais devra maintenant attendre une deuxième année

C’est la deuxième saison consécutive que Porto accueillera l’événement aux dépens du stade olympique Atatürk d’Istanbul, avec un nombre limité de fans qui seront autorisés à participer aux matches de la dernière manche de l’élite portugaise plus tard ce mois-ci.

Plus tôt dans la journée, l’animateur de talkSPORT, Alan Brazil, a fâché contre l’UEFA d’avoir exclu Wembley afin que les sponsors puissent y assister, insistant sur le fait que les fans auraient dû être prioritaires.

Il a déclaré: «Nous ne sommes pas intéressés par vos VIP et vos sponsors, nous sommes intéressés par deux groupes de supporters!

«Ils iraient volontiers au match en Angleterre sans risquer d’attraper quoi que ce soit à l’étranger, en sautant dans des avions.

«Pensons aux supporters des deux équipes, pour l’amour de Dieu. Pourquoi ne l’ont-ils pas en Angleterre, pas au Portugal?!

Chelsea et Man City auront tous deux des supporters présents

«Si c’est fini au Portugal, le Premier ministre doit s’impliquer. C’est une année étrange et nous devons protéger, alors pourquoi les fans devraient-ils partir et quitter le pays alors qu’ils sont deux côtés anglais?!

«Je sais qu’il y a des règles et que l’UEFA doit s’occuper de ses sponsors et des entreprises qui investissent énormément d’argent dans le jeu, la famille de l’UEFA, etc., mais c’est certainement une exception cette année.

«S’ils doivent isoler [if the game is in England] alors soit, ce sont les règles – nous n’aimons pas être coincés à la maison, nous n’aimons pas ne pas pouvoir aller dans un pub ou un restaurant, nous avons dû le supporter, alors pourquoi ne peuvent-ils pas ?

“Cela a du bon sens, sans parler de s’occuper des leurs, il est logique qu’en cette étrange période, les fans devraient obtenir plus de billets et le match devrait être joué en Angleterre et non au Portugal, sûrement!”