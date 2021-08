L’UEFA continuera à faire le Champions VAR de l’extérieur du stade

23/08/2021 à 15h21 CEST

Le récent Championnat d’Europe a apporté une nouveauté importante concernant l’utilisation de la VAR par l’UEFA. Pour la première fois, la plus haute organisation européenne de football a utilisé les installations en Suisse pour réaliser le VOR de tous les matches de championnat. Il l’a fait grâce aux deux salles que l’UEFA a permis. Cette situation, et compte tenu des différentes tranches horaires du tournoi des équipes nationales où seuls deux matches coïncidaient en même temps, a permis à l’ensemble du tournoi de se dérouler de

ce VOR centralisé.

Mais cette limitation que nous venons d’expliquer signifie que cette méthode ne peut pas être utilisée dans les compétitions interclubs de l’UEFA. A commencer par la Ligue des Champions et la phase précédente qui se joue cette semaine. Autant maintenant que le reste de la compétition, dès les quarts de finale, la VAR doit continuer à se faire à partir des unités mobiles à l’extérieur du stade. C’est là que se trouvent à la fois l’arbitre VAR et les deux choisis comme AVAR.

De là, ils seront en contact avec l’arbitre qui sera à quelques mètres et à l’intérieur du stade. Cette méthode sera également utilisée en Ligue Europa et dans les matchs de qualification pour la Coupe du monde du Qatar des équipes européennes prévues dans la première décade de septembre. Pour le moment, l’UEFA ne dispose pas d’une salle VOR comme celle du football espagnol et elle dispose de douze salles pour organiser tous ces matches en même temps en première et deuxième divisions.