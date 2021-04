L’UEFA décidera si Dublin peut devenir ville hôte de l’Euro 2020 le 19 avril

Le 19 avril a été marqué comme la date à laquelle l’UEFA annoncera si Dublin peut devenir ville hôte de l’Euro 2020 cet été.

Mercredi, la Fédération irlandaise de football a déclaré qu’elle ne pouvait pas fournir à l’UEFA des assurances sur le nombre de fans alors qu’elle continuait de faire face à la pandémie de coronavirus, la capitale irlandaise devant accueillir trois matches de groupe et un match nul des 16 derniers matchs.

Le stade Aviva est l’un des stades qui accueillera certains matches de l’Euro 2020, mais le coronavirus a mis cela en doute

Une décision finale sur le nombre des 12 hôtes d’origine qui organisent effectivement des matches cet été sera prise par le comité exécutif de l’UEFA le 19 avril, Munich, Rome et Bilbao étant également invités à fournir des informations supplémentaires d’ici cette date.

Dublin et Bilbao – qui devraient accueillir tous les matches du groupe E entre eux ainsi qu’un match à élimination directe chacun – semblent être les sites les plus menacés de perdre si des garanties ne peuvent être fournies.

La Fédération anglaise de football a précédemment déclaré qu’elle était prête à accueillir des matchs supplémentaires si un autre hôte était jugé inapproprié pour une raison quelconque par l’UEFA, et s’est engagée à limiter la capacité de 25% pour les matches de groupe et les 16 derniers matches à jouer à Wembley. .

L’UEFA a déclaré que la FA espérait confirmer une capacité plus élevée pour les demi-finales et la finale – qui serait d’au moins 50%, ce qui équivaudrait à 45 000 fans sur le site londonien.

La FA espère attirer le plus de fans possible à l’Euro 2020

Huit villes ont jusqu’à présent fourni des garanties sur les spectateurs, avec Glasgow

Hampden Park devrait être rempli à 25% pour les quatre matches qu’il accueille.

Budapest a été le plus ambitieux à ce jour et vise la pleine capacité, sous réserve que les spectateurs remplissent des conditions strictes d’entrée dans les stades.

Les détenteurs de billets d’outre-mer devraient également être autorisés à assister à des matches dans la capitale hongroise, a déclaré l’UEFA, à condition qu’ils présentent la preuve des résultats négatifs de deux tests Covid-19 effectués dans les cinq jours précédant l’entrée dans le pays ou un certificat de Infection à Covid-19 valide dans les six mois précédant l’entrée dans le pays.

Trois autres sites – Bakou, Saint-Pétersbourg et Bucarest – prévoient également d’exempter les fans détenteurs de billets des restrictions d’entrée standard à condition qu’ils puissent prouver qu’ils sont négatifs pour Covid-19 au point d’entrée.

L’UEFA a déclaré que les supporters demandant un remboursement avaient jusqu’au 22 avril pour postuler et que les bulletins de vote auraient lieu pour les matches sursouscrits en fonction des limites de capacité fixées. Les détenteurs de billets non retenus seraient avisés en mai et se verraient rembourser leur argent.

La vente de billets réservés aux pays qualifiés via les barrages – y compris l’Écosse – sera mise en vente au début du mois prochain, a annoncé l’UEFA.