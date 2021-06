L’UEFA décline la demande d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel pour l’Allemagne contre la Hongrie à l’Euro 2020 en raison du contexte “politique” alors que le maire de Munich dénonce la décision “honteuse”

in

L’UEFA a décliné une demande d’éclairage de l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel pour l’Allemagne contre la Hongrie à l’Euro 2020 mercredi soir.

Le maire de Munich, Dieter Reiter, a lancé ce plaidoyer en réponse au parlement hongrois interdisant aux homosexuels d’apparaître dans le matériel pédagogique ou les programmes scolaires pour les moins de 18 ans.

.

Le stade de Munich devait devenir un drapeau de la fierté

Et pour cette raison, l’instance dirigeante du football européen a refusé d’autoriser le geste en raison de son contexte politique.

“Le racisme, l’homophobie, le sexisme et toutes les formes de discrimination sont une tache sur nos sociétés – et représentent l’un des plus gros problèmes auxquels le football est confronté aujourd’hui”, lit-on dans un communiqué de l’UEFA.

« Les comportements discriminatoires ont entaché les deux matches eux-mêmes et, en dehors des stades, le discours en ligne autour du sport que nous aimons.

“Cependant, l’UEFA, de par ses statuts, est une organisation politiquement et religieusement neutre. Compte tenu du contexte politique de cette demande spécifique – un message visant une décision prise par le parlement national hongrois – l’UEFA doit décliner cette demande. »

L’UEFA a suggéré que le stade soit illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel le 28 juin – le jour de la libération de Christopher Street – ou entre le 3 et le 9 juillet, qui est la semaine du Christopher Street Day à Munich.

Cette décision intervient après que le capitaine allemand Manuel Neuer a été jugé comme “promouvant une bonne cause” tout en portant un brassard aux couleurs de l’arc-en-ciel pour marquer le mois de la fierté lors de la victoire sur le Portugal.

.

Le geste du gardien de but contre le Portugal n’a pas été jugé politique

Reiter a qualifié le dernier appel de l’UEFA de “honteux” et insiste sur le fait que la ville allemande montrera son soutien à la communauté LGBTQI + ailleurs.

“Je trouve honteux que l’UEFA nous interdise d’envoyer un message ici à Munich pour l’ouverture, la tolérance, le respect et la solidarité avec la communauté LGBTQI+”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Je suis également très déçu que la DFB (la fédération allemande de football), malgré le positionnement incroyablement clair ici à Munich, en Bavière et aussi en Allemagne, n’ait rien réalisé ou voulu réaliser.

“La suggestion alternative d’illuminer l’Allianz Arena un autre jour contredit tout message censé émaner de l’éclairage arc-en-ciel.”

La déclaration a continué : « Demain, en tant que ville de Munich, nous enverrons encore un signe clair de notre solidarité et de notre respect de l’égalité des sexes à la Hongrie et au monde.

« Nous allons non seulement arborer des drapeaux arc-en-ciel à l’hôtel de ville de Munich – je suppose que le conseil municipal en décidera demain à une large majorité – mais aussi faire briller l’éolienne adjacente à l’arène ainsi que la tour olympique de Munich.

« Parce que nous sommes préoccupés par un signal pour un droit fondamental non négociable pour tous : l’égalité et la tolérance. »