L’UEFA défend la décision de refuser les couleurs arc-en-ciel à l’Allianz Arena pour l’Allemagne contre la Hongrie alors que Simon Jordan accuse les Allemands de “vertu signalant un non-sens”

Simon Jordan a soutenu l’UEFA pour avoir refusé une demande d’illuminer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel pour le match de l’Allemagne contre la Hongrie.

L’UEFA a défendu sa décision de refuser une demande de projeter le signe universel de la fierté LGBT sur le stade de Munich pour le choc de l’Euro 2020 de mercredi soir.

L’UEFA a décliné la demande de rayonner l’arc-en-ciel de la fierté sur l’Allianz Arena lors de l’Euro 2020

L’instance dirigeante a déclaré que la demande du maire de Munich Dieter Reiter et du président du Bayern Munich Herbert Hainer a été rejetée parce qu’elle était politique et faite en réponse à la législation hongroise interdisant l’affichage et la promotion de l’homosexualité aux moins de 18 ans.

Reiter a qualifié la décision de l’UEFA de “honteuse” mardi et a déclaré que d’autres monuments de la ville afficheraient plutôt les couleurs de l’arc-en-ciel.

Une multitude de clubs de Bundesliga ont également dénoncé la décision, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig étant parmi ceux qui ont exprimé leur soutien au mouvement LGBTQI + dans des publications sur les réseaux sociaux mercredi.

Mais l’UEFA a maintenu sa décision et a modifié son avatar Twitter aux couleurs de l’arc-en-ciel en réponse aux critiques, ainsi qu’une déclaration.

“Aujourd’hui, l’UEFA est fière de porter les couleurs de l’arc-en-ciel”, peut-on lire.

« C’est un symbole qui incarne nos valeurs fondamentales, promouvant tout ce en quoi nous croyons – une société plus juste et égalitaire, tolérante envers tout le monde, indépendamment de son origine, de ses croyances ou de son sexe.

“Certaines personnes ont interprété la décision de l’UEFA de refuser la demande de la ville de Munich d’illuminer le stade de Munich aux couleurs de l’arc-en-ciel pour un match de l’Euro 2020 comme” politique “. Au contraire, la demande elle-même était politique, liée à la présence de l’équipe de football hongroise dans le stade pour le match de ce soir contre l’Allemagne.

“Pour l’UEFA, l’arc-en-ciel n’est pas un symbole politique, mais un signe de notre ferme engagement en faveur d’une société plus diversifiée et inclusive.”

Et l’ancien propriétaire de Crystal Palace, Jordan, était d’accord avec la position de l’UEFA en répondant à l’histoire lors de l’émission White and Jordan de mercredi sur talkSPORT.

“C’est une vertu qui signale un non-sens de la part des Allemands”, a déclaré l’expert au franc-parler.

Jordan a rendu son verdict sur la demande de l’UEFA et de l’Allemagne d’afficher l’arc-en-ciel de la fierté sur l’Allianz Arena

« Je comprends parfaitement la nature des défis et l’approche hongroise de certains aspects de la société qui peuvent être en décalage avec la pensée civilisée et d’autres parties de l’Europe.

“Mais c’est leur position et les Allemands essaient de marquer des points sur les Hongrois à cause de leur attitude malheureuse. Ce n’est pas l’affaire du football.

« Le football sur le terrain est un lieu de neutralité, il s’agit de divertissement, il ne s’agit pas d’envoyer des messages sociétaux ou politiques.

«Cela peut être, cela peut être utilisé pour les agendas d’autres personnes, mais cela ne veut pas dire que c’est bien de le faire.

« Les Allemands essaient de donner aux Hongrois une leçon sur la façon dont ils devraient légiférer dans leur propre pays et je ne suis pas sûr que ce soit une chose sensée pour laquelle utiliser le football.

« Tout le monde sait que les Allemands enseignent aux Hongrois comment faire parce qu’ils ont vu ce que les Hongrois ont fait lors de leur dernier match.

“Je ne suis pas sûr que le football devrait être mis à profit à cet égard pour enseigner des leçons aux autres.”

Mais l’ex-star anglaise Sinclair n’était pas d’accord avec le point de vue de son collègue de talkSPORT

Cependant, l’ancien international anglais Trevor Sinclair n’est pas d’accord et dit qu’il n’y a aucun programme politique impliqué.

Au lieu de cela, il pense que c’est une question de droits de l’homme et d’inclusivité, et l’UEFA a marqué un énorme but contre son camp.

“J’ai entendu les mots ‘agenda’, ’cause’, ‘politique’, mais c’est un combat pour les droits humains fondamentaux et l’inclusivité dans le football”, a déclaré l’expert de talkSPORT.

«Pour moi, les pays arriérés qui n’embrassent pas cela, c’est le nouveau monde et vous devez accepter tout le monde pour ce qu’il est.

« Tout a commencé lorsque l’UEFA a fait enquête sur Manuel Neuer pour avoir porté un brassard arc-en-ciel, et voici la réponse.

“Je pense que l’Allemagne a raison de vouloir mettre l’arc-en-ciel autour de l’Allianz Arena, je suis tout à fait d’accord.

“Ce sont des droits humains fondamentaux et quand nous commençons à parler de causes et de politique, c’est un tas d’ordures.”

Rishi Madlani, président de Pride In Sport – le réseau de groupes de fans LGBT+ au Royaume-Uni – s’est joint à l’émission et a expliqué pourquoi l’UEFA s’est tellement trompée.

“Le football est un sport qui devrait être pour chaque personne”, a déclaré Madlani.

“C’est un geste simple qui montre que l’amour est amour et égalité pour tous.

«Il y a beaucoup de gens qui souffrent et c’est l’occasion pour le football de faire valoir qu’il est pour tout le monde, pas un sport exclusif.

“En refusant cette simple demande de montrer que nous pouvons nous aimer et être nous-mêmes, c’est tellement décevant de la part de l’UEFA.”