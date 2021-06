L’UEFA défendra sa position dans toutes les juridictions concernées

09/06/2021 à 20:05 CEST

.

L’UEFA a assuré qu’elle comprend les raisons pour lesquelles la commission d’appel a décidé de suspendre pour le moment la procédure disciplinaire ouverte aux clubs n’ayant pas démissionné de la Super League, “Mais il reste confiant et continuera à défendre sa position dans toutes les juridictions concernées.”

Dans un communiqué, l’instance a relevé que “la décision de suspendre temporairement la procédure a été prise par la commission d’appel après la notification formelle faite à l’UEFA par les autorités suisses compétentes le 2 juin 2021 d’une ordonnance de tribunal ex parte obtenue en avril. 20, 2021 par la personne morale European Super League Company SL du Tribunal de Commerce n° 17 de Madrid (l’« Ordonnance du Tribunal ») ».

“La décision de l’instance d’appel indépendante de l’UEFA a été prise sans préjudice de la question de l’applicabilité de l’ordonnance du tribunal en Suisse. Sur la base de l’ordonnance du tribunal, les trois clubs mentionnés ont tenté de se protéger d’éventuelles conséquences disciplinaires liées à ce projet de la soi-disant ‘Super League’ », a-t-il ajouté.

Il a également déclaré que “la légitimité des procédures disciplinaires sportives, avec le droit de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport, est reconnue depuis longtemps comme essentielle pour l’administration uniforme de la justice dans le sport”.

“La Cour européenne des droits de l’homme, les tribunaux de l’UE et le Tribunal fédéral suisse ont statué à plusieurs reprises que les règles disciplinaires/d’arbitrage sont justifiées par des intérêts légitimes liés à la nature spécifique du sport. L’UEFA a donc agi conformément non seulement à ses statuts et règlements. , mais aussi avec le droit de l’UE, la Convention européenne des droits de l’homme et le droit suisse lors de l’ouverture d’une enquête indépendante sur le comportement des clubs associés à ce projet de la soi-disant ‘Super League'”, a-t-il ajouté.

Dans sa note, il a insisté sur le fait que “Elle prendra toutes les mesures nécessaires, dans le strict respect du droit européen et national, afin que la Commission d’appel de l’UEFA soit en mesure de reprendre la procédure disciplinaire dès que possible.”

L’UEFA a annoncé le 25 mai l’ouverture d’un dossier disciplinaire contre le Real Mdefeadrid, Barcelone et la Juventus, les trois clubs qui n’ont pas démissionné de la Super League, et a annoncé ce mercredi la suspension temporaire par sa commission d’appel.

Arsenal, Milan, Chelsea, Atletico Madrid, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham Hotspur sont les neuf autres clubs qui faisaient partie du projet lorsqu’il a été annoncé à la mi-avril puis démissionné.