L’UEFA enquête sur des « chants discriminatoires potentiels » lors des matches de l’Euro 2020 de la Hongrie contre le Portugal et la France au Puskas Arena de Budapest

L’UEFA a ouvert une enquête sur des « chants discriminatoires potentiels » lors des matches de la Hongrie contre le Portugal et la France.

Des banderoles affichées par certaines sections de supporters hongrois lors des deux matches de l’Euro 2020 tandis que des photographies ont émergé sur les réseaux sociaux démontrant qu’ils exprimaient leur opposition contre la communauté LGBTQ+ lors du match au Portugal mardi.

Les deux premiers matches du Groupe F de la Hongrie ont été disputés devant une foule presque complète à la Puskas Arena de Budapest

Pendant ce temps, il y a eu une nouvelle démonstration de supporters avant le choc de la France samedi contre la prise d’un genou avant le coup d’envoi.

Les matchs en Hongrie se jouent devant une Puskas Arena presque pleine.

Aucune plainte officielle n’a été déposée après la Hongrie contre la France par FARE (Football Against Racism in Europe), un réseau anti-discrimination qui envoie des observateurs aux matches de l’UEFA pour signaler des incidents d’abus sur des environnements indésirables.

Ils doivent saisir les choses qu’ils considéreraient comme devant être signalées conformément à une norme légale.

Une déclaration de l’UEFA dimanche disait : “Conformément à l’article 31(4) du Règlement disciplinaire de l’UEFA, un inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA a été nommé pour mener une enquête disciplinaire concernant d’éventuels incidents discriminatoires survenus dans la Puskas Arena de Budapest, pendant les matchs de la phase de groupes du Championnat d’Europe 2020 entre les équipes nationales de Hongrie et du Portugal le 15 juin 2021 et entre les équipes nationales de Hongrie et de France le 19 juin 2021.

La Puskas Arena est considérée comme le lieu d’accueil de la finale de l’Euro 2020

La fédération hongroise a déclaré à . : « La fédération hongroise de football et l’équipe nationale hongroise accordent un maximum de respect à tout le monde, qu’il s’agisse d’un coéquipier, d’un adversaire, d’un fan ou de toute autre personne. Le football pourrait devenir le sport le plus populaire au monde précisément parce qu’il appartient à tout le monde.

« Notre fédération combat toutes les formes de haine et de discrimination depuis des années dans le cadre de sa campagne « La haine n’est pas OK ». Le drapeau en question a été retiré du stade dès qu’il a été remarqué.

Ce fut un spectacle fantastique sur le terrain, la Hongrie remportant un match nul surprise 1-1 contre les champions du monde.

La victoire 4-2 de l’Allemagne sur le Portugal laisse la France en tête du groupe F, devant Die Mannschaft et les Portugais, tandis que les Hongrois sont derniers avec un point, mais toutes les nations ont une chance d’atteindre les huitièmes de finale.

La finale de l’Euro 2020 doit se jouer à Wembley à Londres le 11 juillet, cependant, il a été suggéré qu’elle pourrait être déplacée à Budapest en raison des lois britanniques sur la quarantaine et du fait que la Puskas Arena a été jouée devant une quasi-capacité. foules.