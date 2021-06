L’UEFA enquête sur d’éventuels incidents discriminatoires en Allemagne-Hongrie

in

25/06/2021

Le à 16:28 CEST

.

L’UEFA a annoncé ce vendredi l’ouverture d’une enquête disciplinaire concernant d’éventuels incidents discriminatoires lors du match entre les équipes nationales allemande et hongroise il y a deux jours à l’Arena de Munich.

Comme indiqué par l’agence, conformément à l’article 31 (4) du règlement disciplinaire, elle a nommé un inspecteur qui mènera l’enquête sur les événements survenus lors de la réunion du dernier jour de la phase de groupes, qui s’est terminée par une égalité de deux buts. ; Qualification de l’Allemagne pour les huitièmes de finale et élimination de la Hongrie.

L’UEFA a également ouvert un autre dossier le 20 pour le même motif après le match entre la Hongrie et la France de la veille, au stade Puskas Arena de Budapest, où des chants ont été entendus dans les tribunes alors que des joueurs comme Kylian Mbappe ou Karim Benzema touchaient le ballon.

Le match Allemagne-Hongrie a été entouré par la polémique générée par le rejet par l’UEFA de la demande d’illuminer le stade aux couleurs de l’arc-en-ciel faite par le maire de Munich, en réaction aux réglementations approuvées en Hongrie qui incluent des interdictions telles que de parler de l’homosexualité dans les écoles.

L’UEFA a proposé de faire l’éclairage à d’autres dates et a fait valoir sa position selon laquelle “c’est une organisation politiquement et religieusement neutre” et “compte tenu du contexte politique” de la demande, comme un message adressé à une décision prise par le parlement national hongrois.