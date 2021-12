L’UEFA et Adidas dévoilent un superbe nouveau ballon ‘White Nights’ pour la finale de la Ligue des champions

La finale de la Ligue des champions 2021/22 est encore dans cinq mois, et bien que nous ne sachions pas quels deux géants européens seront en compétition pour le plus gros prix du football européen, nous connaissons le ballon qu’ils utiliseront pour le faire.

En fait, le football « Pro St. Petersburg » récemment dévoilé par l’UEFA et Adidas ne sera pas seulement utilisé pour la finale de la Ligue des champions, mais aussi pour tous les huitièmes de finale de la compétition, à commencer par les huitièmes de finale en février.

adidas

L’UEFA dévoile le superbe nouveau ballon des « nuits blanches » d’Adidas pour la finale et les huitièmes de finale de la Ligue des champions

La finale de cette saison ayant lieu à Saint-Pétersbourg, le design du ballon s’inspire des Nuits Blanches, synonymes de la ville pendant les mois d’été.

adidas

L’UEFA dévoile le superbe nouveau ballon des « nuits blanches » d’Adidas pour la finale et les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Semblable au ballon d’hiver 2021/22 de la Premier League actuellement utilisé, ceux qui cherchent à mettre la main sur l’une des nouvelles beautés de l’UEFA et d’Adidas devront creuser profondément dans leurs poches, avec le ‘Pro St. Petersburg Football’ vous coûtera 130 £.

adidas

L’UEFA dévoile le superbe nouveau ballon des « nuits blanches » d’Adidas pour la finale et les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Le ‘St. Le football de la Ligue des champions de Saint-Pétersbourg arbore lui-même un mélange accrocheur de rouges, d’oranges et de bleus éclatants, et présente une construction thermocollée, un matériau de surface en PU solide, une carcasse en losange et une vessie en butyle de haute qualité.

adidas

L’UEFA dévoile le superbe nouveau ballon des « nuits blanches » d’Adidas pour la finale et les huitièmes de finale de la Ligue des champions

Plus important encore, si vous envisagez de récupérer l’un des ballons de votre ami ou membre de la famille fou de football juste à temps pour Noël, alors bonne nouvelle !

UEFA et Adidas’ ‘St. Le ballon Petersburg Pro’ sera disponible à l’achat dans les magasins Adidas le vendredi 17 décembre, et est également disponible en pré-commande dès maintenant via adidas.co.uk

EDGE : « C’est magnifique… » Les fans donnent leur avis sur le nouveau ballon d’hiver Nike de la Premier League