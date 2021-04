L’UEFA étudie la suspension du Real Madrid et de la Juventus de la Ligue des champions

23/04/2021 à 11:33 CEST

L’UEFA continue de se demander quoi faire avec les fondateurs de la Super League européenne. Alexander Ceferin, président de la plus haute organisation européenne de football, a voulu être un peu plus pacifique et indulgent avec les clubs qui ont déjà décidé de se retirer et d’oublier, pour le moment, l’idée de créer la nouvelle compétition européenne.

Mais, d’après ce qu’ils soulignent en Italie, ni lui ni certains membres du Comité exécutif de l’UEFA ne sont aussi clairs quant à l’adoption d’une position plus calme avec le Real Madrid et la Juventus. L’équipe italienne a publié une déclaration excessivement ambiguë lorsqu’elle a décidé de se retirer alors que l’équipe blanche n’avait pas encore quitté la Super League. C’est pourquoi certains secteurs de la plus haute instance européenne font appel à une sanction exemplaire pour les deux clubs.

Sachant que pour cette saison, c’est une possibilité très lointaine de quitter le Real Madrid sans Champions, l’idée que l’UEFA survole en ce moment est de laisser en dehors des compétitions continentales pour la saison prochaine le club blanc et la Juventus.

Même ainsi, il y a aussi des positions plus douces dans cette section, qui préconisent de parvenir à un accord et que le sang ne continue pas à atteindre la rivière. Nous verrons enfin quelle est la décision qui est prise, en tenant également compte du fait que les clubs ont une protection juridique en leur faveur et c’est pourquoi ils sont entrés dans cette Super League.