L’UEFA exprime de “graves préoccupations” concernant les plans de la FIFA pour une Coupe du monde tous les deux ans, affirmant qu’il présente un “réel danger” pour le football

L’UEFA a souligné les “réels dangers” associés aux projets de la FIFA d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans, affirmant avoir de “graves préoccupations” concernant les propositions.

Les plans visant à doubler le nombre de Coupes du monde se sont accélérés ces derniers mois, avec le chef du développement mondial du football de la FIFA, Arsene Wenger, forçant le débat aux yeux du public.

Wenger veut changer la structure du calendrier actuel du football et reçoit des soutiens et des critiques à son sujet

La Coupe du Monde a lieu tous les quatre ans depuis sa création en 1930, la FIFA veut maintenant changer cela

Les propositions ont été largement condamnées dans le monde du football dans des scènes rappelant l’échec de la Super League européenne plus tôt cette année.

L’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a maintenant ajouté sa voix à la dissidence, avec une déclaration publique décrivant ses problèmes avec les plans tout en appelant à plus d’unité dans la prise de décision future.

Le président de l’UEFA Aleksander Ceferin est de retour pour une autre bataille après les combats de l’ESL

Le communiqué de presse disait : « L’UEFA est déçue de la méthodologie adoptée, qui a jusqu’à présent conduit à la communication et à la promotion ouverte de projets de réforme radicale avant d’avoir eu, avec d’autres parties prenantes, la possibilité de participer à toute réunion de consultation.

« Il y a de réels dangers associés à ce plan :

la dilution de la valeur de l’événement de football n.1 mondial, dont l’occurrence quadriennale lui confère une mystique avec laquelle des générations de fans ont grandi ; l’érosion des opportunités sportives pour les équipes nationales les plus faibles en remplaçant les matches réguliers par des tournois finaux ; le risque pour la durabilité pour les joueurs, obligés de participer à des compétitions estivales de haute intensité chaque année au lieu de pauses de récupération plus longues une année sur deux ; le risque pour l’avenir des tournois féminins, privés de créneaux exclusifs et éclipsé par la proximité des grands rendez-vous masculins.

« Ce ne sont là que quelques-unes des sérieuses inquiétudes que la proposition de la FIFA suscite à première vue et elles ne peuvent pas être dissipées simplement avec des slogans promotionnels non fondés sur les avantages supposés d’un calendrier plus épais pour les tournois finaux.

Le président de la FIFA Gianni Infantino pourrait avoir du mal à faire aboutir ses plans

« L’UEFA est d’avis que l’avenir du calendrier international devrait faire l’objet d’une véritable consultation et d’échanges entre la FIFA, les confédérations et les principales parties prenantes des compétitions, en commençant par une discussion ouverte sur les problèmes perçus et en envisageant une gamme de solutions qui être identifiés au cours du débat, en tenant compte de l’intérêt du jeu et du point de vue légitime des différentes parties.

« Le 14 septembre, l’UEFA et ses 55 associations membres ont demandé à la FIFA d’organiser une réunion spéciale avec eux pour pouvoir exprimer leurs préoccupations sur l’impact de tels plans. L’UEFA et ses 55 associations membres n’ont à ce jour pas encore reçu de réponse de la FIFA à cette demande. »

L’UEFA a répertorié les principaux problèmes liés aux plans de la FIFA

Les plans n’ont cependant pas été impopulaires partout, deux fédérations de football ayant précédemment déclaré qu’elles restaient ouvertes à l’idée avancée par l’ancien patron d’Arsenal, Wenger.

La confédération de l’Association de football d’Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) et la Confédération asiatique de football (AFC) ont toutes deux salué les consultations sur les propositions, malgré l’opposition de l’UEFA et de la CONMEBOL à l’idée.

« Nous continuerons d’examiner ces propositions de manière constructive, avec un esprit ouvert et dans un esprit d’engagement positif », a déclaré la CONCACAF.

L’AFC a accepté en déclarant : « La Confédération asiatique de football se félicite du vaste processus de consultation lancé et dirigé par la FIFA pour examiner les options permettant d’optimiser le nouveau calendrier international des matches.