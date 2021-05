L’UEFA fait allusion à des sanctions à plusieurs niveaux pour les rebelles de la Super League

Les retombées se poursuivent pour la douzaine de sales douzaines qui ont tenté de se séparer de l’UEFA pour créer leur propre «Super League» selon les rapports d’ESPN.

Le réseau sportif détaille que l’UEFA a entamé des négociations avec chacun des clubs séparatistes pour régler des sanctions moins sévères en échange d’un engagement clair d’abandonner complètement le concept de «Super League». Des sources ont indiqué que des accords avaient été conclus avec les six clubs britanniques impliqués, ainsi qu’avec l’Atletico Madrid. L’Inter Milan serait également proche d’un accord. Cela mène quatre hold-outs, la Juventus, le Real Madrid, le FC Barcelone et l’AC Milan commencent à ressembler beaucoup à Butch et Sundance dans la scène «Blaze of Glory».

Chelsea a rapidement quitté les plans de la Super League en raison de l’indignation du public.Photo de Pedro Salado / Quality Sport Images / .

Avant de parler de la façon dont cela est réalisé et de ce qui pourrait arriver pour ces équipes, nous devrions prendre un moment pour regarder l’homme qui est au centre de ce maelström, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, que j’aime citer. comme “St. Ceferin. »

Ceferin n’est pas un grand nom du football comme Platini ou Villar, son parcours est en droit, étant un avocat multilingue avec un intérêt pour le football qui est passé du cabinet d’avocats de sa famille à la branche juridique de l’UEFA où il a aidé à créer un certain nombre de structures et les réformes de la gouvernance pour rendre l’organisation plus réactive (y compris la limitation des mandats à la présidence). Au-delà de son intelligence évidente et de son souci du détail, deux caractéristiques sont essentielles à sa réussite dans la crise actuelle.

La première est que sa richesse provient d’un cabinet d’avocats familial, et bien qu’il représente de nombreux athlètes et organisations sportives, il ne tire son existence d’aucun des vastes réseaux d’industries et d’intérêts contrôlés ou influencés par les membres de la Super League. Cela laisse les voleurs incapables d’exercer une influence sur Ceferin en tant qu’individu par le biais de canaux extérieurs. Cela signifie que Ceferin peut suivre ses principes dans ce conflit sans craindre de se faire couper les jambes sous lui.

À propos de sa position à l’UEFA, Ceferin a déclaré: «S’ils ne m’aiment pas, ils peuvent simplement me voter et je retournerai en Slovénie. Je ne suis pas attaché à cette chaise.

L’expérience du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, l’a préparé à se battre avec les élites du football. Photo de Paul Murphy – UEFA / UEFA via .

Vous pourriez même dire qu’il est «intouchable».

Deuxièmement, il est simplement né de nouveau dur. Avant d’être avocat, Ceferin était soldat, et ce n’était pas non plus un garonnier. Adolescent, il a servi dans l’armée populaire yougoslave et a ensuite servi dans l’armée slovène pendant la guerre d’indépendance slovène en 1991. Il détient une ceinture noire de troisième dan en karaté Shotokan et aime le sport automobile après avoir traversé le Sahara cinq fois, une fois sur une moto. Ce n’est pas un homme qui se plie dans la direction du vent.

Maintenant, le shérif de l’UEFA a mis ses talents considérables à contribution pour briser la cabale de la Super League grâce à des techniques classiques d’application de la loi, en tirant les leçons du «dilemme du prisonnier» en théorie des jeux et en les combinant avec des tactiques de division pour conquérir issues de décennies de succès d’interrogatoires.

Imaginez l’agression typique des forces de l’ordre contre une entreprise criminelle. Vous arrêtez autant de participants que possible, séparez-les et commencez à interroger. Vous créez une incitation à coopérer en offrant les meilleures offres aux premiers qui rouleront, laissant les conspirateurs les plus réticents à subir les punitions les plus importantes. Dans ce cas, il est rapporté que les clubs les plus récalcitrants seront confrontés à la sanction la plus sévère de l’UEFA, une interdiction de deux ans des compétitions de l’UEFA.

Ceferin a clarifié son approche avec des déclarations très publiques comme celles-ci:

«Pour moi, il y a trois groupes de ces 12 – les six anglais, qui sont sortis en premier, puis les trois autres [Atletico Madrid, AC Milan and Inter] après eux et ensuite ceux qui sentent que la Terre est plate et ils pensent que la Super League existe toujours [Barcelona, Real Madrid and Juventus]. Et il y a une grande différence entre ceux-ci. Mais tout le monde sera tenu pour responsable. De quelle manière, nous verrons.

La réponse des rebelles a été faible, voire pathétique. Ils ont divulgué des informations selon lesquelles ils ressentent qu’une injonction qu’ils ont obtenue en faisant du forum shopping un juge amical à Madrid empêche l’UEFA de les punir. Ils seront probablement déçus s’ils estiment que cette motion apparemment ex parte et ultra-vires les protégera de la sanction. Comme l’a commenté . News à ce sujet, «il n’était pas immédiatement clair quelle autorité le tribunal de Madrid, qui statue sur les litiges d’entreprise, avait sur les organismes de football basés en Suisse.» Sur le plan juridique, il semble que l’approche de la Super League soit une tactique de décrochage et, à long terme, ressemblera à apporter un couteau à un combat à l’arme à feu.

Dans cette bataille, il semble que la providence a livré pour le fan de football; placer le bon homme, au bon endroit, au moment clé. Si les trois résistants continuent d’essayer de transformer le football professionnel en un magasin fermé réservé à quelques élites, ils découvriront à quoi cela ressemble quand un homme bon entre en guerre.