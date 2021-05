L’UEFA infligera une amende à Villarreal pour son départ tardif à la mi-temps

26/05/2021 à 22:43 CEST

Le résultat à la mi-temps était de l’or pour lui Villarreal. L’objectif de Gérard Moreno il a donné l’avantage à un sous-marin jaune qui avait effectué un exercice d’endurance louable dans la première partie. Ils avaient besoin de la pause pour rafraîchir leurs idées et réduire leur fréquence cardiaque, mais Ils ont mis trop de temps à sauter sur le terrain et l’UEFA sanctionnera vraisemblablement l’équipe Groguet pour cette action..

Les indications de Unai émeri dans les vestiaires, ils étaient plus longs que permis et le Villarreal eu à Uni attendre sur l’herbe pendant quelques minutes. Pour lui, Clément turpin a marqué le début de la seconde période avec quelques minutes de retard, ce qui peut coûter cher à l’équipe espagnole.

le Villarreal Il a déjà reçu une sanction similaire cette saison de l’UEFA. A cette occasion c’était dans le match contre lui Dinamo Zagreb, et au début de la réunion. Le match a commencé un peu tard à cause des joueurs de Yellow Submarine et l’amende était de 10 000 euros.

Nous devrons attendre que l’UEFA décide de sanctionner enfin la Villarreal pour cette circonstance et quel est le montant de l’amende à payer par l’équipe de Castellón.