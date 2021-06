L’UEFA informe les arbitres 48 heures avant sa nomination pour le Championnat d’Europe

10/06/2021 à 10h50 CEST

La concentration arbitrale de l’Eurocup aussi bien à Istanbul que les VAR en Suisse rien n’élève à envier une sélection. L’instance d’arbitrage de l’UEFA souhaite maintenir une tension compétitive entre les 19 arbitres désignés. Et ainsi la désignation de chaque match ne leur est communiquée que 48 heures avant que le match ne soit joué pour laquelle ils sont choisis.

Nous avons déjà l’exemple avec la nomination hier mercredi de la collégiale du match d’ouverture de demain vendredi entre l’Italie et la Turquie. Rencontre pour laquelle le Néerlandais Makkelie, un arbitre qui grandit en Europe en cette dernière saison, a été choisi. Ce n’est pas en vain qu’il a sifflé le match aller des demi-finales de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Chelsea. Ce sera la troisième fois que je siffle l’Italie (une victoire et un nul) et la deuxième fois contre la Turquie, avec une victoire dans le seul précédent.

Mains la grande préoccupation

Les mains continuent d’être la préoccupation du grand arbitre pour cet événement, où en plus les nouvelles règles de l’IFAB entrent en vigueur. Surtout la position peu naturelle des bras qui dépendra désormais de l’interprétation de l’arbitre. Et désormais, les mains involontaires antérieures à un but n’annulent le but que si elles sont immédiatement antérieures à la réalisation du but..

L’Espagnol Juan Carlos Yuste, l’assistant le plus vétéran de l’EURO

Sur la liste des arbitres et assistants espagnols nommés pour l’EUROCOPA figure Juan Carlos Yuste, plus connu dans le jargon de l’arbitrage espagnol sous le nom de Juanqui. Il est l’un des deux assistants de Carlos del Cerro Grande de Madrid pour les débuts de l’arbitre madrilène dans la compétition continentale des équipes européennes. Eh bien, Juan Carlos Yuste deviendra dans ce Championnat d’Europe l’assistant avec le plus grand nombre de Coupes d’Europe de l’histoire de l’arbitrage européen. A quelques mois de ses 45 ans, qui seront fêtés le 25 septembre.

Car ce sera sa quatrième participation à un championnat d’Europe. Ses débuts remontent à 2008 lors de la rencontre en Autriche et en Suisse où l’Espagne a fini par décrocher le titre continental avec Luis Aragonés comme sélectionneur.. Juanqui était l’un des deux assistants de l’arbitre asturien Enrique Mejuto González. Dans ce rendez-vous, il a participé à deux matchs de la phase de groupes. D’abord en Roumanie-France. Sept jours plus tard, il le referait dans un Autriche – Allemagne.

Ajouter sept matchs entre les trois Coupes d’Europe

Yuste a répété sa présence quatre ans plus tard en Pologne et en Ukraine. Cette fois en tant qu’assistant de Velasco Carballo, dans la première des deux Coupes d’Europe de l’arbitre international madrilène et actuel président du CTA. Ici aussi, il y a eu deux matches auxquels il a participé, tous deux en phase de groupes. Premier lors du match d’ouverture entre la Pologne et la Grèce à Varsovie. Neuf jours plus tard, il a agi comme assistant au Danemark-Allemagne.

Son dernier précédent au Championnat d’Europe remonte à la dernière édition de 2016 où il a répété en tant qu’assistant de Velasco Carballo. Tournoi qui a vu l’exclusion de l’arbitre madrilène de l’arbitrage actif. Cette fois, il y avait trois partis où ils ont été nommés. Deux de la phase de groupes et un huitième de finale. Les deux premiers étaient Albanie-Suisse et Slovaquie-Angleterre. Sa carrière s’est terminée par le duel entre la Croatie et le Portugal qui a fini par prendre le minimum en prolongation l’équipe portugaise qui a fini par se proclamer championne d’Europe. Jusqu’à présent, il y a trois Coupes d’Europe et un total de sept matchs pour Juan Carlos Yuste en tant qu’assistant.

Internationale depuis 2004

Mais aussi Juan Carlos Yuste, international depuis 2004, ajoute deux autres Coupes du monde derrière lui. Le premier était l’historique de 2010 accompagnant le Navarrais Alberto Undiano Mallenco où il a participé à trois matchs. Deux de la phase de groupes et des huitièmes de finale entre les Pays-Bas et la Slovaquie. Quatre ans plus tard, il a répété, toujours avec Velasco Carballo, lors de la Coupe du monde à Rio de Janeiro. Encore une fois, il y a eu trois réunions où il a agi comme assistant. Et les trois de grand niveau. Il a fait ses débuts avec un Uruguay-Angleterre, suivi plus tard par un Bosnie-Iran. La cerise sur le gâteau est venue lors du match de quart de finale entre le Brésil et la Colombie.

Qui sait si nous sommes avant le dernier grand rendez-vous continental de l’adjoint madrilène ou pourrait même atteindre la Coupe du monde au Qatar avec Del Cerro Grande, l’un des arbitres espagnols candidats à la Coupe du monde d’hiver 2022.