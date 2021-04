L’UEFA interdit aux joueurs de Super League européenne de participer à la Coupe du monde et à l’Euro

Le président de l’UEFA Alex Ceferin a riposté aux projets de création d’une nouvelle Super League européenne et a déclaré que tout joueur participant à la nouvelle ligue serait interdit de participer aux Coupes du monde et aux tournois de championnat d’Europe.

Barcelone a déjà confirmé son intention de participer à la nouvelle ligue séparatiste avec des clubs tels que Manchester United, Liverpool, Arsenal, la Juventus et les rivaux de la Liga, l’Atletico Madrid et le Real Madrid.

Ceferin a clairement montré à quel point l’UEFA était mécontente des derniers développements (c’est assez long mais vous pouvez lire la déclaration complète ici).

«Comme annoncé précédemment par la Fifa et les six fédérations, les joueurs qui joueront dans des équipes susceptibles de jouer dans la ligue fermée seront interdits de jouer en Coupe du monde et en euros, ils ne pourront donc pas représenter leurs équipes nationales à aucun moment. matchs, nous exhortons donc tout le monde, parmi les millions d’amoureux du football à travers le monde, les médias mondiaux réunis aujourd’hui à cet appel, les politiciens et les instances dirigeantes du football à se tenir debout avec nous, car nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela ne se termine jamais en réalisation.”