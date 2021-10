L’UEFA maintient son rejet de la Coupe du monde biennale

15/10/2021 à 19:10 CEST

L’UEFA a assuré qu' »elle continuerait à s’y opposer jusqu’à ce que le bon sens prévale et que les plans de la FIFA » pour la Coupe du monde qui doit se jouer tous les deux ans soient abandonnés, un projet dans lequel elle considère que « Tout attrait perçu est superficiel, tandis que les pièges sont sinistres. »

Après que les six associations nordiques – la Suède, la Norvège, le Danemark, la Finlande, l’Islande et les îles Féroé – aient manifesté aujourd’hui leur forte opposition à l’initiative de la FIFA, un porte-parole de l’UEFA a insisté sur la responsabilité de cela afin que « la charge supplémentaire pour certaines élites les joueurs n’avancent pas « au détriment de leur santé et du football en général.

« Une coupe du monde biennale nuirait à toutes les formes de football, cela dévaloriserait la compétition elle-même, nuirait financièrement aux supporters et ralentirait le développement du football féminin et junior dans le monde. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les clubs, les ligues et les fans sont unis dans leur opposition », a-t-il déclaré.

Selon ses propres termes, « l’UEFA a la responsabilité vis-à-vis du football en Europe de veiller à ce que cette charge supplémentaire inutile sur quelques joueurs d’élite ne continue pas au détriment non seulement de leur santé physique et mentale, mais aussi du jeu en général.

« De l’idée d’un guichet unique international à la méconnaissance totale des effets inévitables sur les compétitions féminines et juniors, ce concept a tous les atouts d’une décision que la FIFA veut prendre dans l’urgence et laisser le reste du jeu à regretter. Tout attrait perçu est superficiel, alors que les embûches sont sinistres », a-t-il ajouté.