L’UEFA organise le tirage au sort des barrages pour les compétitions interclubs

Le tirage au sort des barrages des compétitions interclubs de l’UEFA a eu lieu le lundi 2 août. La saison 2021/22 comprendra trois compétitions européennes de clubs simultanées pour la première fois depuis 1998/99, avec l’introduction d’une compétition de troisième niveau, l’UEFA Europa Conference League.

Tirage au sort de l’UEFA pour les trois compétitions

Les Rangers prêts pour les qualifications pour la Ligue des champions

Les Rangers, vainqueurs de la Premiership écossaise, devraient commencer leur campagne lors des éliminatoires de l’UEFA Champions League 2021/22. L’équipe de Steven Gerrard entrera au troisième tour de qualification, où elle affrontera les champions suédois Malmö. Le vainqueur de l’égalité affrontera l’Olympiacos ou Ludogorets Razgrad. Une défaite, quant à elle, signifiera une chute dans les qualifications de la Ligue Europa, où le Kazakhstan Kairat Almaty ou l’Arménien Alashkert attendent.

Les champions d’Autriche RB Salzburg affronteront Brøndby en barrage. En championnat, Monaco jouera contre le Slavia Prague pour une place en barrages, où ils pourraient affronter l’un des Belges de Genk et l’Ukrainien Shakhtar Donetsk. Le PSV Eindhoven affronte le club danois du Midtjylland pour une place en barrages contre Benfica ou le Spartak Moscou.

Celtic Drop Down en Ligue Europa

Le mauvais début de saison du Celtic les a vus se retirer des qualifications pour la Ligue des champions. Ils ont perdu contre Midtjylland au deuxième tour de qualification et affronteront désormais l’équipe tchèque de Jablonec en qualification pour la Ligue Europa. S’ils gagnent cette égalité, l’équipe d’Eredivisie AZ Alkmaar attendra le tour des barrages. L’équipe écossaise du Celtic, St. Johnstone, fait face à une égalité difficile contre Galatasaray. Les vainqueurs affronteront les Danois Randers en barrages.

Pendant ce temps, les perdants du match de qualification pour la Ligue des champions Olympiacos contre Ludogorets devront affronter les Lincoln Red Imps de Gibraltar ou le Slovan Bratislava pour se qualifier pour les barrages de la Ligue Europa. L’équipe turque de Fenerbahce est déjà en barrage, où elle affrontera Neftçi ou HJK Helsinki.

Les Spurs se préparent pour l’UEFA Conference League

Tottenham Hotspur est le premier entrant de la Premier League dans la Ligue Europa Conference, qui n’a pas de qualification directe. Au lieu de cela, toutes les équipes entrent dans la phase de qualification, avec Tottenham et Union Berlin se rendant directement aux play-offs. Tottenham affrontera les vainqueurs du match entre les Irlandais du Nord Larne et les Portugais Pacos de Ferreira. Les Irlandais de Shamrock Rovers affronteront l’équipe albanaise de Teuta, le prix étant un match de barrage contre les perdants des éliminatoires de la Ligue Europa entre l’Omonia de Chypre et l’équipe estonienne Flora Tallinn.

Une autre équipe nord-irlandaise, Linfield, affrontera les Luxembourgeois Fola Esch. Les vainqueurs de l’égalité affronteront les perdants des éliminatoires de la Ligue Europa entre Kairat Almaty et Alashkert. Si le Celtic perd son match de qualification pour la Ligue Europa contre Jablonec, il participera aux barrages de la Conférence, où il devra vaincre MŠK Žilina ou Tobol Kostanay. Aberdeen affrontera l’Islandais Breidablik, tandis que Qarabag ou AEL Limassol attendront en barrage.

Les Irlandais de Dundalk affronteront les Néerlandais de Vitesse, et le vainqueur de la rencontre affrontera l’Albanais Laç ou Anderlecht. Si St. Johnstone perd face à Galatasaray en Ligue Europa, ils affronteront Vojvodina ou LASK en barrages de la Conférence. Un match de barrage irlando-écossais est possible, les bohémiens et les hiberniens se disputant une place pour les barrages. Le PAOK fait obstacle aux Bohémiens, tandis qu’Hibernian doit vaincre HNK Rijeka. L’Union Berlin affrontera Kuopio ou Astana lors de sa première sortie européenne depuis 2001/02. La Roma affrontera Trabzonspor ou Molde, tandis que le Stade Rennais affrontera Rosenborg ou Domžale.

