L’UEFA ouvre une enquête disciplinaire sur le Real Madrid, la Juventus et Barcelone à propos de la Super League – rapport

L’UEFA aurait ouvert mercredi une enquête disciplinaire contre les trois clubs qui restent impliqués dans la Super League, selon ..

Le Real Madrid, la Juventus et Barcelone sont les trois clubs qui ne se sont pas retirés de la ligue séparatiste prévue. L’Athletic a fourni une déclaration complète de l’enquête de l’UEFA concernant la violation potentielle.

«Conformément à l’article 31 (4) du Règlement disciplinaire de l’UEFA, les inspecteurs d’éthique et de discipline de l’UEFA ont été nommés aujourd’hui pour mener une enquête disciplinaire concernant une violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA par le Real Madrid CF, le FC Barcelone et la Juventus FC en relation avec le projet dit «Super League». De plus amples informations à ce sujet seront mises à disposition en temps voulu. »

Les neuf clubs qui ont quitté la Super League ont évité une punition potentielle après avoir conclu un accord avec l’UEFA la semaine dernière. Cet accord stipule que si l’un des clubs rejoignait un format similaire de Super League à l’avenir, il encourrait une amende de 100 millions d’euros. Les clubs ont également accepté de subir une perte de revenus de 5% dans les compétitions de l’UEFA pendant une saison.

Le Real Madrid pourrait faire face à des sanctions ou à d’autres sanctions en fonction de ce que le conseil d’administration de l’UEFA examinant l’enquête déterminera. Le trio restant a publié une déclaration en réponse à d’éventuelles sanctions de l’UEFA le week-end dernier.

«Les clubs fondateurs ont subi et continuent de souffrir de pressions, menaces et infractions inacceptables de tiers pour abandonner le projet et renoncer ainsi à leur droit et devoir de fournir des solutions à l’écosystème du football via des propositions concrètes et un dialogue constructif.

Cela est intolérable en vertu de l’État de droit et les tribunaux se sont déjà prononcés en faveur de la proposition de la Super League, ordonnant à la FIFA et à l’UEFA de s’abstenir, directement ou par l’intermédiaire de leurs organes affiliés, de prendre toute mesure qui pourrait entraver cette initiative de quelque manière que ce soit pendant que le tribunal les procédures sont en cours. »

Nous devrons continuer à suivre cette saga alors qu’elle se déroule entre les mains du comité d’enquête de l’UEFA. Cela pourrait potentiellement avoir d’énormes implications pour l’implication du Real Madrid dans les futures compétitions de l’UEFA et la menace imminente de sanctions.