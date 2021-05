L’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre Barcelone, la Juventus et le Real Madrid

L’UEFA a ouvert une procédure disciplinaire contre Barcelone, la Juventus et le Real Madrid pour leur implication dans la Super Ligue européenne proposée.

Les trois clubs devaient tous faire partie des 12 “ membres fondateurs ” de la nouvelle ligue proposée qui s’est ensuite effondrée lorsque les neuf autres se sont rapidement retirés au milieu des critiques féroces du projet.

Cependant, le trio est resté, du moins pour le moment, ce qui n’a pas du tout été bien accueilli par l’instance dirigeante européenne.

Une déclaration a maintenant été publiée confirmant que des procédures disciplinaires ont été ouvertes.

«À la suite d’une enquête menée par les inspecteurs éthiques et disciplinaires de l’UEFA dans le cadre du projet dit ‘Super League’, des procédures disciplinaires ont été ouvertes contre le Real Madrid, Barcelone et la Juventus pour une violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA. De plus amples informations seront mises à disposition en temps voulu. »

Source | UEFA