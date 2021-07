L’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre l’Angleterre pour des incidents en finale

in

13/07/2021 à 18:13 CEST

L’UEFA a annoncé mardi qu’elle ouvrirait une procédure disciplinaire contre l’Association anglaise de football. Il le fera après des incidents de toutes sortes causés par des supporters britanniques lors de la finale de la Coupe d’Europe entre l’Italie et l’Angleterre le 11 juillet au stade de Wembley.

La fin de L’Eurocup a présenté des incidents avant, pendant et après le match avec des supporters qui ont tenté d’entrer dans le stade de Wembley sans billet, qui ont organisé des combats autour de la phase finale et ont même lancé des objets à proximité du stade de Londres.

Concrètement, l’instance présidée par Alexander Ceferin étudiera quatre chefs d’accusation contre la fédération anglaise : invasion de terrain par des supporters britanniques, jets d’objets, émeutes pendant l’hymne national et utilisation de feux d’artifice par les adeptes anglais.

L’UEFA a expliqué que “le cas sera traité par l’Instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA. Un inspecteur d’éthique et de discipline de l’UEFA a été nommé pour effectuer une enquête disciplinaire sur des événements impliquant des supporters survenus dans et autour du stade« Par ailleurs, il a ajouté que « des informations à ce sujet » seront disponibles « en temps voulu ».