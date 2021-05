L’UEFA ouvre une procédure disciplinaire contre le Real Madrid, Barcelone et la Juventus

25/05/2021

Le 26/05/2021 à 00:21 CEST

Le responsable du football européen, l’UEFA, aurait l’intention d’expulser le Barça, le Real Madrid et la Juventus de la Ligue des champions en raison de l’apparition du projet de Super League européenne, selon El Partidazo, de la chaîne Cope. De plus, les trois clubs seraient exposés à une importante sanction financière.

L’UEFA a déjà ouvert un dossier de sanction contre le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus, les trois clubs qui restent encore dans le projet de Super League européenne. Dans une brève déclaration officielle, la plus haute instance européenne affirme avoir “ouvert une procédure disciplinaire pour une éventuelle violation du cadre juridique de l’UEFA”.

“À la suite d’une enquête menée par les inspecteurs d’éthique et de discipline de l’UEFA dans le cadre du projet de” Super League “, des procédures disciplinaires ont été ouvertes contre le Real Madrid CF, le FC Barcelone et la Juventus FC pour une possible violation du cadre juridique de l’UEFA. En savoir plus des informations seront fournies en temps voulu », indique le communiqué.

Ainsi intervient la réaction de la plus haute instance européenne du football, qui a prévenu il y a quelques semaines dans la bouche de son président les conséquences qu’entraînait la création de la Super League: “Chacun doit assumer les conséquences de ce qu’il a fait et nous ne pouvons pas prétendre que rien n’est arrivé. Vous ne pouvez pas dire: “Je vais être puni parce que tout le monde me déteste.” Ce qu’ils ont fait n’est pas juste et nous verrons ce qu’il faut faire dans les prochains jours. ”