L’UEFA pourrait avoir jusqu’à douze places en Coupe du monde féminine 2023

07/05/2021 à 10:33 CEST

La FIFA vient d’annoncer l’attribution de places pour les prochains tournois internationaux féminins, à commencer par la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.

Et c’est ici que l’instance suprême du football mondial présente une nouveauté importante avec la création d’un nouveau tournoi où trois autres places sortiront du total de 32 qui pourront être dans ce grand rendez-vous du sport féminin de sélections.

De telle sorte que 29 des 32 places seront déterminées directement dans les éliminatoires continentaux correspondants. Dans le cas de UEFA il y en a 11 qui correspondent au continent européen et où il devrait être Espagne. Dans le reste des confédérations, il y a six places pour le AFC où il inclut ce qu’il a en tant que pays organisateur; quatre sièges pour le CAF, quatre aussi pour le CONCACAF, trois dans le CONMEBOL et une comme hôtesse dans le OFC.

Et puis il y a les trois endroits qui sortiront de ce nouveau tournoi par équipe nationale où dix équipes participeront et d’où viendront les trois autres qui assisteront à la Coupe du monde.

Dans ce cas UEFA aura une place de plus en plus des 11 qui seront obtenues à l’issue des phases de qualification du continent européen. Les deux AFC Quoi CAF, CONMEBOL Oui CONCACAF ils ont chacun deux places pour ce tournoi. La OFC en aura un comme UEFA. Ainsi, dans le cas de UEFA, il pourrait y avoir douze places pour lui Coupe du monde 2023.

Les trois places restantes seront décidées dans un tournoi de qualification qui sera joué par dix équipes, selon l’attribution de places suivante:

Coupe du monde féminine U17 et U20 en 2022

FIFA a également attribué des places pour le Coupe du monde 2022 dans les catégories U17 et U20 qui se dérouleront dans le Inde Oui Costa Rica. Dans les deux cas, 16 équipes seront présentes. Pour le rendez-vous U17, il y aura trois pays qui représenteront le UEFA, Le même que AFC où le pays hôte lui-même est inclus. Le même nombre de places a également le CAF, CONMEBOL Oui CONCACAF. Seulement le OFC aura un carré.

Dans le cas de Coupe du monde au Costa Rica, UEFA Oui CONCACAF ils auront 4 représentants chacun. La AFC Vous pouvez participer à trois, deux dans le cas du CONMEBOL Oui CAF; ne laissant qu’un seul pour le OFC.