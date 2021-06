L’UEFA prend la bonne décision concernant le brassard de Manuel Neuer

in

Dans une rafale de nouvelles ce matin, l’UEFA a annoncé sa décision concernant une enquête sur le brassard de couleur arc-en-ciel de l’Allemand Manuel Neuer.

Dans une lettre partagée avec le Deutscher Fußball-Bund, l’UEFA a statué que le brassard de couleur de Neuer n’était pas en violation de leurs politiques apolitiques strictes qui interdisent l’affichage de messages politiques lors des matches et tournois internationaux, comme le montre le tweet ci-dessous.

Au cours de la même rafale de nouvelles, l’UEFA a également annoncé une enquête sur d’éventuelles bannières anti-LGTBQ+ qui ont été dévoilées à la Pukas Arena lors du précédent match de la Hongrie contre la France. Le sentiment actuel est que ces banderoles ont été dévoilées en réponse directe à la récente adoption quasi unanime par le parlement hongrois d’une loi anti-LGTBQ+ saluée par leur Premier ministre fortement conservateur, Viktor Orbán.

Selon l’UEFA, des images de médias sociaux ont circulé montrant des banderoles dévoilées par des supporters hongrois avec « anti-LMBTQ », l’abréviation hongroise de LGBTQ+, dessus.

L’UEFA enquête sur des “incidents discriminatoires potentiels” lors des matches de championnat d’Europe de la Hongrie contre le Portugal et la France à la Puskas Arena, a déclaré l’instance dirigeante du football européen. https://t.co/X4buJVFvaj – SportsCenter (@SportsCenter) 20 juin 2021

Dans une réponse potentielle à la fois à la législation récente de la Hongrie et à l’enquête de Neuer sur le brassard arc-en-ciel couplée au prochain match de Pivitol de l’Allemagne contre la Hongrie à Munich, le maire de Munich Dieter Reiter veut éclairer l’Allianz Arena du Bayern Munich, le lieu du match, aux couleurs de l’arc-en-ciel comme capturé par ESPN et Derek Rae de Bundesliga, vu ci-dessous.

Une rangée se prépare à Munich avant #GERHUN. Le maire de Munich, Dieter Reiter, souhaite que l’UEFA illumine l’Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel afin de montrer sa solidarité avec la communauté LBGT de Hongrie. Les législateurs y sont accusés d’avoir introduit une législation homophobe et transphobe. – Derek Rae (@RaeComm) 20 juin 2021

En entrant dans le match de mercredi, je peux presque vous assurer qu’il y aura plus autour de ce match que juste le football à faire. J’ai généralement évité d’écrire sur plus que le football depuis que j’ai rejoint BFW, cependant, c’est quelque chose sur lequel je me suis senti obligé d’écrire.

Lorsque la nouvelle a éclaté concernant l’enquête de l’UEFA sur Neuer, le politologue en moi a compris pourquoi, étant donné la position apolitique de l’UEFA. Cependant, en tant que fan, j’étais content que l’UEFA ait statué comme elle l’a fait car c’est franchement la seule réponse acceptable ici. Franchement, je suis tout à fait pour que l’Allianz Arena s’illumine dans un arc-en-ciel car cela envoie un message clair que nous sommes tous des humains et que nous devons rester unis dans l’unité.