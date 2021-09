L’UEFA présente le logo de la finale des « Champions » à Saint-Pétersbourg

22/09/2021 à 19:57 CEST

L’UEFA a dévoilé aujourd’hui le logo de la finale de la Ligue des champions qui se jouera le 28 mai 2022 à la Gazprom Arena de Saint-Pétersbourg, également connu sous le nom de Krestovski. Inspiré de l’avant-garde russe Vasili Kandinski et Kazimir Malevich, le logo fait allusion aux traditionnelles nuits blanches de l’ancienne capitale tsariste., qui coïncidera avec le match.

Conçu selon les règles du suprématisme, c’est-à-dire jouer avec les formes géométriques, le logo comprend des statues telles que Pierre le Grand, fondateur de la ville en 1703 ; la cathédrale de San Isaak ; les ponts qui traversent la Neva ou le Lakhta Center, le plus haut gratte-ciel d’Europe (462 mètres). À son tour, le directeur des finales des tournois de clubs de l’UEFA, Tiziano Gaier, a supervisé les installations qui accueillent régulièrement les matchs locaux du Zenit, à la fois dans la ligue russe et en Europe.

Il était accompagné du chef du comité d’organisation, Alexéi Sorokin, qui occupait déjà ce poste lors de la Coupe du monde que la Russie a organisée en 2018 et lors des matchs du dernier Championnat d’Europe disputés dans l’ancienne capitale tsariste.. “Le design (du logo) reflète l’héritage culturel du pays où se déroule la finale. Il était important qu’il ait été conçu par notre compatriote Maxim Zhestkov, et non par une agence étrangère”, a déclaré Sorokin.

Le stade a accueilli l’une des demi-finales de la Coupe du monde en Russie, qui a affronté la France et la Belgique (1-0) et six matches du dernier Eurocop.a, dont un des quarts de finale, Victoire de l’Espagne sur la Suisse aux tirs au but. Construit pour la Coupe du monde sur les rives du golfe de Finlande, il a une capacité de plus de 68 000 spectateurs, sous la forme d’une soucoupe volante et d’un toit rétractable, et est considéré comme le plus cher du continent.