L’UEFA prête à déplacer la finale de la Ligue des champions à Wembley avec une confirmation imminente

Les opportunités se multiplient pour que Wembley accueillera la finale de la Ligue des champions le 29 mai, avec des discussions approfondies en cours aujourd’hui.

Mais le gouvernement a 24 à 48 heures pour convaincre l’UEFA de transférer l’affrontement entièrement anglais entre Chelsea et Manchester City du stade olympique d’Ataturk, d’autres sites étant toujours en lice.

L’instance dirigeante du football européen cherche des assurances sur un certain nombre de questions, y compris les exemptions Covid-19 pour les médias étrangers, les sponsors et les officiels, ainsi que la taille de la foule à Wembley.

L’UEFA est prête à déplacer le match après que la Turquie a été placée sur la liste rouge des voyages du Royaume-Uni vendredi en raison d’une augmentation des cas de coronavirus.

Une décision finale devra intervenir dans les prochaines 24 à 48 heures en raison de contraintes de temps, avec seulement trois semaines avant la finale.

Déménager à Wembley serait un énorme coup de pouce pour les fans des deux clubs, avec une foule de 22 500 personnes susceptibles d’être autorisées si le gouvernement accepte les demandes de l’UEFA.

La Turquie est actuellement en lock-out national, les supporters étant priés de ne pas voyager – et tous les visiteurs risquent 10 jours de quarantaine à leur retour.

Les joueurs auraient également besoin d’une exemption ou seraient mis en quarantaine avant l’Euro 2021.

L’UEFA espérait que 4000 fans de chaque club seraient en mesure d’assister à la finale – mais l’annonce de vendredi du gouvernement a semé le désarroi.

Confrontée à des appels croissants à déménager, l’UEFA a adouci sa position antérieure d’insister pour que la pièce maîtresse d’Istanbul se déroule comme prévu.

Samedi, on croyait de plus en plus que Wembley serait le nouveau lieu, l’EFL étant prête à déplacer la finale des barrages du championnat pour accueillir la Ligue des champions.

Mais un certain nombre d’autres problèmes doivent encore être résolus avant que l’UEFA donne le feu vert à un changement, c’est pourquoi les discussions d’aujourd’hui avec le gouvernement sont si critiques.

Pas moins de 1000 délégués, VIP, médias, sponsors et officiels seront présents et demanderont au Royaume-Uni d’assouplir ses règles de quarantaine pour leur permettre d’entrer.

L’UEFA tient également à voir le match joué devant une foule boostée, ce qui aurait été le cas en Turquie.

La finale de la FA Cup de samedi a reçu le statut de test-événement, elle accueillera donc 21000 – plus le double des foules de 10000 fans qui seront renvoyés sur le terrain pour les derniers tours de la saison de Premier League.