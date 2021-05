L’UEFA prévoit de punir le Barça, le Real Madrid et la Juventus pendant deux ans sans la Ligue des champions pour la Superliga

26/05/2021 à 13:25 CEST

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, envisage la possibilité de sanctionner sévèrement le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus de Turin pour leur attitude de ne pas abandonner le projet de Superliga. Le leader du football continental, selon différentes sources ont confirmé au SPORT, dirige l’aile dure de l’UEFA qui est en faveur de la sanction des trois clubs, en plus d’une lourde amende, avec une exclusion pouvant aller jusqu’à deux ans d’exclusion de la Champions. L’effet de cette sanction serait immédiat, puisqu’elle affecterait la prochaine édition de la compétition européenne, celle de la saison 2021/22.

Au sein de l’UEFA, il existe un autre secteur plus modéré qui serait en faveur de mesures plus contenues: une sanction financière importante et une menace de suspension de la compétition dans le cas où les trois clubs qu’ils jugent «indisciplinés» ne renoncent pas à leur attitude.

Dans le cas où les mesures de l’aile dure devaient aller de l’avant, la sanction pourrait être de deux saisons sans pouvoir concourir en Ligue des champions, et avec les ressources que les clubs présenteraient, elle serait réduite, dans le meilleur des cas, à une campagne. Bien entendu, elle aurait un effet immédiat puisqu’elle s’appliquerait, dans tous les cas, à partir de l’année universitaire 2021/22.

À l’affût du Can Barça

Les sources du Barça consultées par SPORT se limitent à assurer que le club attend de voir comment les événements se déroulent, bien qu’elles considèrent que l’UEFA n’ira pas aussi loin dans ses représailles.

Selon cette position, ils estiment que l’UEFA est consciente que la compétition serait sérieusement dévalorisée en se dispensant de trois clubs de la taille du Barça, du Real Madrid et de la Ligue des champions, en raison de leur pedigree continental et de leur poids sur la scène internationale. . Il ne faut pas oublier que le Barça est le seul club à avoir disputé chaque saison européenne, que ce soit dans une compétition ou dans une autre; et que Madrid est l’entité avec le plus de champions dans ses vitrines. Les deux rivalisent pour être les équipes avec le plus de trophées internationaux dans leurs musées respectifs.