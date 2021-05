L’UEFA promet une défense “robuste” dans le cadre d’une contestation judiciaire en Super League européenne

L’UEFA a promis une défense “robuste” de sa position après que la Super League européenne a affirmé que l’instance dirigeante avait violé le droit de la concurrence de l’Union européenne en cherchant à la bloquer.

La Cour européenne de justice a annoncé lundi avoir reçu une saisine d’un tribunal de Madrid concernant une allégation selon laquelle l’UEFA et la FIFA auraient agi illégalement en tentant de fermer la ligue et en menaçant de sanctionner trois clubs – le Real Madrid, Barcelone et la Juventus – qui ont refusé d’y renoncer.

Les trois géants européens sont prêts pour une énorme bataille juridique avec l’UEFA

L’UEFA prend acte de l’annonce par la Cour européenne de justice de la saisine d’un tribunal madrilène sur la dite Super League européenne, malgré le retrait de neuf de ses clubs membres fondateurs. L’UEFA est confiante dans sa position et la défendra avec vigueur. – UEFA (@UEFA) 31 mai 2021

L’UEFA a publié lundi après-midi une brève déclaration qui disait: «L’UEFA prend note de l’annonce par la Cour de justice européenne du renvoi d’un tribunal de Madrid sur la soi-disant Super Ligue européenne, malgré le retrait de neuf de ses clubs membres fondateurs . L’UEFA est confiante dans sa position et la défendra fermement. »

Douze des plus grands clubs européens ont annoncé le 18 avril qu’ils avaient formé une nouvelle compétition et, en quelques heures, ont informé l’UEFA et la FIFA des mesures prises par la Super League pour bloquer toute contestation de sa fondation.

Cependant, la ligue s’était effectivement effondrée dans les 72 heures, les clubs fondateurs se retirant un par un, à commencer par les “Big Six” de la Premier League.

HABITENT

Aguero à Barcelone confirmé, Chelsea complote l’accord de Lukaku, la machine à but de LaLiga au PL?

ALLER

La star de Tottenham révèle qu’il effectuera un transfert estival si les “conditions” sont remplies

revenir?

Barcelone « offre Coutinho à Liverpool » en échange de l’annulation de la dette de transfert

Super Serg

Sergio Aguero achève son déménagement à Barcelone qui comprend une clause de rachat insensée

DÉBAT

“Arsenal est le plus grand club de Londres”, déclare l’ancien as des Spurs malgré la victoire de Chelsea en UCL

N’GOLDEN

L’as de Chelsea devant Ronaldo et Messi dans les cotes du Ballon d’Or après la gloire de l’UCL

Neuf des clubs ont conclu un nouvel accord de paix avec l’UEFA le 7 mai, mais les trois qui n’ont pas renoncé à la Super League s’exposent à des sanctions après l’ouverture d’une procédure disciplinaire le 25 mai.

Le trio a publié une déclaration commune le lendemain, décrivant la mesure disciplinaire comme “incompréhensible” et que le football était confronté à une “chute inévitable” sans réforme majeure.