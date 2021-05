L’UEFA provoque des spéculations subtiles de Thomas Muller avec une publication sur les réseaux sociaux

Joachim Low a déclaré publiquement qu’il entretenait en fait l’idée de rappeler Thomas Muller du Bayern Munich en équipe nationale allemande pour les championnats d’Europe de cet été. Ce changement d’avis a eu lieu à peu près au même moment où Low a annoncé qu’il démissionnerait de son poste de manager de Die Mannschaft après le tournoi de cet été. Pourtant, Muller n’était pas impliqué dans l’équipe allemande pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en mars et Low n’a pas encore confirmé qu’il allait certainement amener Muller cet été.

Thomas Muller s’est engagé dans des hijinks basés sur l’UEFA.Photo d’Alexander Scheuber / .

Selon un nouveau rapport de Bild, la page officielle de l’UEFA Euro 2020 a récemment publié une image de puzzle qui était clairement Thomas Muller. Ils publient ces quiz d’images de temps en temps pour que les adeptes et les fans de la page interagissent avec eux et ils incluent généralement des photos de tournois précédents du Championnat d’Europe. Malgré le noircissement des contours de Muller, il était assez évident que c’était lui pour tout fan du Bayern et / ou de l’Allemagne. Le farceur qu’il est, Muller a commenté la photo de manière comique, en écrivant «Arjen Robben?»

Bien sûr, il y a beaucoup de photos de joueurs actuels et anciens qui sont publiées quotidiennement sur cette page, il est donc très peu probable que l’UEFA sache quelque chose que les fans du Bayern et de l’Allemagne ignorent. Muller n’a toujours pas joué pour l’équipe nationale allemande depuis 2019, avant d’être exclu de l’équipe avec Jerome Boateng et Mats Hummels entre les huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Liverpool. Naturellement, le commentaire de Muller a reçu une pléthore de réactions rieuses et de nombreuses réponses appelaient à son inclusion dans l’équipe allemande pour cet été, ce qui correspond à ce que ressent la majorité des fans allemands. Il y a eu plus de 1000 réponses à son commentaire de plaisanterie, se délectant du sens de l’humour unique du Raumdeuter.