L’UEFA recherche un fonds d’investissement pour réfuter la Super League

20/04/2021

Activé à 18:43 CEST

Daniel Guillen

La plus haute instance européenne, UEFA, aurait contacté un fonds d’investissement britannique en réponse à la création de la Super League européenne et que signifierait une injection économique comprise entre 4500 et 7000 millions d’euros, selon RMC. Bayern et PSG, qui ont publiquement renoncé à rejoindre les équipes fondatrices, seraient les principales garanties de la Ligue des champions.

L’UEFA, qui a déjà mis en garde les clubs et les joueurs impliqués dans la Super League européenne avec des conséquences juridiques, étudierait la possibilité de s’associer à un investisseur basé à Londres pour l’avenir et comme contre-attaque aux 12 clubs qui ont conduit à la création de la Super League européenne.

Le commissaire de l’UEFA, avec Aleksander Ceferin à la barre, a sollicité le soutien des principaux clubs qui rejettent et condamnent cette Super Ligue européenne pour clôturer l’accord. Parmi eux, le Bayern Munich, le PSG et le Borussia Dortmund: Les clubs allemands et français ne veulent pas faire partie du conglomérat composé d’espagnol, d’italien et d’anglais.

Investissement et nouveau format, les principales nouveautés

La Ligue des champions est passée à la création de la Super League. En plus de l’éventuel accord avec le fonds d’investissement, l’UEFA a confirmé et présenté un nouveau format à partir de 2024 qui durera jusqu’en 2027. Les clubs classés ne seront pas répartis par groupe, mais une Ligue de 36 équipes sera formée. En fonction de votre classement, Chaque équipe disputera trois matchs contre des rivaux du pot 2 et 3 et deux autres du pot 4.

Les huit premiers se qualifieront pour la phase finale, tandis que les huit autres joueront une promotion entre le neuvième et le vingt-quatrième. Les perdants de ce barrage iront en Ligue Europa.