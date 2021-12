L’UEFA reporte la Ligue de conférence Tottenham-Rennes

09/12/2021 à 12:39 CET

Marc Escola

Les Tottenham-Rennes, correspondant au dernier jour de la phase de groupes de la Ligue de conférence, a finalement été reporté par le épidémie de covid affectant huit joueurs de l’équipe anglaise, qui a également cinq employés de club infectés.

« Nous pouvons confirmer que notre parti du Ligue de conférence contre Rennes Il ne se jouera pas demain après plusieurs cas de covid dans l’équipe », a indiqué le Tottenham c’est une déclaration. Les deux équipes négocient avec le UEFA quand le match peut être joué, dans lequel le ‘Éperons« La passe au tour suivant est jouée.

Tottenham OU Vitesse : qui prendra la deuxième place ? #UECL – UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) 7 décembre 2021

« Il y aura plus d’informations en temps voulu », a indiqué le UEFA ce jeudi matin, malgré les plaintes de l’équipe de France. Les Rennes J’ai compris que le ‘Éperons« Ils avaient suffisamment de joueurs pour affronter le match selon le règlement, qui parle de pouvoir présenter 13 joueurs et 1 gardien de but, et ils avaient également atterri dans Londres Mercredi soir.

De plus, le Tottenham Il a également annoncé que les installations du centre d’entraînement de l’équipe première allaient être fermées jusqu’à ce que toute cette situation soit normalisée. Le bourgeon dans l’équipe Londres arrive à un moment où le Royaume-Uni enregistre le plus grand nombre de cas depuis l’été, dans le cadre de la nouvelle variante omicron. En plus, le Première ligue a annoncé la semaine dernière un total de douze points positifs, ce qui est le plus élevé depuis la mi-août.