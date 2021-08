L’UEFA révise les conditions de travail des travailleurs au Qatar 2022

26/08/2021 à 17h14 CEST

Le groupe de travail de l’UEFA sur les droits des travailleurs pour la Coupe du monde Qatar 2022 a effectué sa première visite dans le pays hôte et a fait ses premières recommandations à la suite de réunions avec les organisateurs et les parties prenantes.

L’UEFA a créé le groupe de travail en mai pour mieux comprendre les questions des droits de l’homme au Qatar avant et après la Coupe du monde et a rencontré des membres de l’Organisation internationale du travail (OIT), de l’Internationale des travailleurs de la construction et du bois (ICM), le Comité national des droits de l’homme (CNDH), le Comité suprême pour l’accouchement et l’héritage, la Fédération qatarie et les travailleurs migrants.

Selon l’UEFA, après les “réunions fructueuses”, le groupe a fait des recommandations initiales, notamment que les fédérations demandent à tout fournisseur sous contrat avec le Qatar de maintenir une consultation étroite avec leurs travailleurs, par le biais de commissions et de forums.

L’UEFA a rappelé qu’il s’agit d’une initiative déjà initiée par le Comité suprême pour la livraison et l’héritage de la Coupe du monde qui a été assumée par le gouvernement, a rapporté l’UEFA.

Le groupe prévoit également d’effectuer de nouvelles visites au Qatar, pour renforcer les échanges et la collaboration avec les organisateurs et les organisations locales, dans le but de soutenir le développement durable et de garantir une information directe à la communauté du football européen sur la situation du pays et de la région.

Les recommandations prévoient également de lancer un examen de la manière dont le football pourrait soutenir la création de centres des droits des travailleurs au Qatar, afin de garantir qu’après la Coupe du monde, les services et la formation continuent d’être disponibles pour les travailleurs immigrés.

Directeur du football et de la responsabilité sociale de l’UEFA, Michel Raisin, a assuré que l’organisation veut “comprendre l’impact que la Coupe du monde a sur les droits de l’homme et les droits du travail” et a souligné le pouvoir du football pour générer un “changement significatif dans ces domaines” et son engagement à cet égard.

« Cette première visite intervient après trois réunions en ligne et nous aide à mieux comprendre la situation avec les autorités, pour pouvoir évaluer les progrès possibles et mettre en évidence les prochaines étapes sur la voie des droits de l’homme. Nous remercions les autorités qataries et, en particulier, les Comité suprême pour la livraison et l’héritage, l’ouverture, la transparence et l’engagement au dialogue qu’ils nous ont offerts. Nous sommes sûrs qu’ensemble, nous contribuerons à améliorer l’héritage de cet événement », a-t-il déclaré.

Aussi Gijs de Jong, membre du groupe de travail de l’UEFA et secrétaire général de la Fédération néerlandaise, a souligné qu’« il est clair que le Qatar a fait des progrès significatifs en matière de droits de l’homme au cours des trois dernières années ».

“Il ne fait aucun doute que ces progrès se sont accélérés à la suite de l’attribution de la Coupe du Monde de la FIFA. Le défi est que la législation n’est pas encore universellement adoptée, et bien que des efforts soient déployés, des travaux supplémentaires sont nécessaires. Nous pensons que le la législation n’est pas encore universellement adoptée. Le groupe de travail et les associations européennes peuvent jouer un rôle de soutien à cet égard, ainsi que dans l’élaboration de futurs développements, et nous sommes impatients de le faire par le biais d’un engagement et d’un dialogue continus », a-t-il ajouté.

La délégation de l’UEFA, qui a également visité le stade Ras Abu Aboud, où se joueront sept matches de Coupe du monde, a d’autres visites prévues d’ici le début du tournoi en novembre 2022 et une suivante en 2023, pour examiner l’héritage de la championnat. .