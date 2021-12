L’UEFA sanctionne le Betis et sept autres clubs pour manquements financiers

03/12/2021 à 20:47 CET

La première chambre nouvellement créée de la commission de contrôle financier des clubs de l’UEFA (première chambre de l’CFCB) a annoncé ce vendredi dans un communiqué que huit clubs de football, dont le Real Betis, ont été sanctionnés pour « non-respect de l’exigence de ne pas avoir passé ». dettes exigibles. »

Selon le communiqué, Le Real Betis a été sanctionné « d’une contribution financière inconditionnelle » d’un montant total de 250 000 euros et, en outre, « avec une exclusion conditionnelle de la participation à la prochaine compétition interclubs de l’UEFA pour laquelle ils se qualifieraient au cours des trois prochaines saisons », c’est-à-dire 2022/23, 2023/24 et 2024/25, à moins qu’ils ne puissent démontrer avant le 31 janvier 2022 qu’ils ont payé les sommes impayées. »

En plus de l’équipe Verdiblanco, les sept autres équipes sanctionnées sont FC Astana (Kazakhstan), Cluj (Roumanie), CSKA Sofia (Bulgarie), Mons Calpe (Gibraltar) et CD Santa Clara, FC Porto et Sporting Club (Portugal).

Les amendes infligées sont de 300,00 euros à Porto, 250 000 au Betis et au Sporting de Portugal, 75 000 au CSKA de Sofia et Santa Clara, 15 000 à Mons Calpe, tandis qu’Astana et Cluj ont été condamnés à des amendes respectives de 150 000 et 200 000 euros.