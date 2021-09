17/09/2021 à 13:54 CEST

directeur marketing de l’UEFA, Guy-Laurent Epstein, a participé à l’une des tables rondes du Intégration à la Semaine du Sport.

Guy-Laurent a confirmé que votre corps a été placé entre les mains d’un système indépendant dans le but d’évaluer l’intégrité de l’UEFA et recevoir une analyse d’un agent externe pour rechercher “être meilleur”.

Le vice-président d’Octogone, Christine Franklin a été celui qui a fait progresser la participation de l’UEFA au SIRVS, un système de vérification des cotes indépendant qui a SIGA. « Il a établi un ensemble de normes universelles pour le sport et un manière vraiment indépendante et transparente d’évaluerSi vous ne le connaissez pas, cela s’appelle SIRVS », a déclaré le vice-président d’Octogone.

Franklin a posé : “Et l’intention est d’élever les normes dans le monde entier et permettre aux organisations d’identifier et de soyez super transparent dans la résolution de vos problèmes. Donc, il ne dit pas que vous n’êtes pas parfait, mais en gros, nous allons entrer et vraiment parler de la façon d’être meilleur. Pensons-nous que les organisations peuvent s’en charger?“.

D’un autre côté, le directeur marketing de l’UEFA, Epstein, n’a eu aucun problème avec répondre à la question et affirmer qui participera à ce processus : “Oui, 100%. Je pense que nous devrions l’assumer et nous le faisons déjà. Nous devons anticiper au mieux ces difficultés aujourd’hui, et oui, nous le devons.“.

Les sponsors aiment Mastercard, partenaire de SIGA ou Pepsi croire que ces évaluations d’intégrité sont importants, car ce sont ces entreprises qui s’intéressent dans lesquelles les institutions qu’ils parrainent, c’est-à-dire celles dans lesquelles ils investissent de l’argent, donnent l’exemple et réussissent les évaluations. C’est à cause de ça inviter des institutions comme l’UEFA à rejoindre à cette initiative et de la mettre en œuvre.