L’UEFA suspend la procédure disciplinaire contre Barcelone pour implication en Super League

L’UEFA a annoncé mercredi que les procédures disciplinaires contre Barcelone, le Real Madrid et la Juventus ont été temporairement suspendues.

Le trio faisait tous face à des sanctions pour leur implication dans la Super League européenne apparemment vouée à l’échec. Les trois clubs faisaient partie des 12 «membres fondateurs» et sont restés après le retrait des neuf autres au milieu de vives critiques.

Il y avait eu des rumeurs selon lesquelles les trois clubs pourraient être bannis de la Ligue des champions pour leur implication, mais une nouvelle déclaration a confirmé que la procédure disciplinaire est désormais suspendue pour le moment.

“L’UEFA prend note de la décision prise aujourd’hui par l’Instance d’appel indépendante de l’UEFA de suspendre temporairement la procédure disciplinaire ouverte contre le FC Barcelona, ​​la Juventus FC et le Real Madrid CF pour une violation potentielle du cadre juridique de l’UEFA en rapport avec le prétendu Projet ‘Super Ligue’. « L’UEFA note que la décision de suspendre temporairement la procédure a été prise par l’Instance d’appel de l’UEFA à la suite de la notification formelle faite à l’UEFA par les autorités suisses compétentes le 2 juin 2021 d’une décision de justice ex parte obtenue le 20 avril 2021 par le entité European Super League Company SL du Tribunal de Commerce de Madrid n° 17 (l’« Ordonnance du Tribunal »). La décision de l’instance d’appel indépendante de l’UEFA a été prise sans préjudice de la question de l’applicabilité de l’ordonnance du tribunal en Suisse. En se fondant sur l’ordonnance du tribunal, les trois clubs mentionnés ont cherché à se protéger des conséquences disciplinaires potentielles liées à ce projet dit de « Super League ». “L’UEFA comprend pourquoi les procédures disciplinaires devaient être suspendues pour le moment, mais reste confiante et continuera de défendre sa position dans toutes les juridictions concernées.” Origine | UEFA

Il a également été confirmé mercredi que les six clubs anglais impliqués ont “reconnu une fois de plus que leurs actions étaient une erreur” et ont été condamnés à une amende de 22 millions de livres sterling pour l’échec du plan.

Une déclaration conjointe de la Premier League et de la FA a déclaré que les 22 millions de livres sterling sont un « geste de bonne volonté » qui « servira au bien du jeu, y compris de nouveaux investissements dans le soutien aux fans, au football de base et aux programmes communautaires ».

Les clubs ont également convenu que toute “action similaire” entraînerait une déduction de 30 points et une amende supplémentaire de 25 millions de livres sterling.