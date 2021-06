L’UEFA suspend les procédures contre le Barça, Madrid et la Juventus pour la Super League

09/06/2021 à 18h30 CEST

Nouvelles importantes concernant le Super ligue et les conséquences de la tentative de le créer. L’UEFA a annoncé ce mercredi la suspension des poursuites contre les trois clubs qui n’avaient pas renoncé au projet ambitieux et controversé, le Barça, la Juventus et le Real Madrid. La plus haute organisation de football du continent, pour l’instant, ne fera aucun geste.

“Suite à l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre le FC Barcelone, la Juventus FC et le Real Madrid CF pour une éventuelle violation du cadre juridique de l’UEFA en relation avec le projet dit ‘Super League’, la Commission d’appel de l’UEFA a décidé de suspendre la procédure jusqu’à nouvel ordre“, a indiqué l’UEFA au moyen d’un communiqué.

La note d’information de l’agence arrive quelques jours après la Ministère suisse de la justice Il sera bien clair que ni l’UEFA ni la FIFA ne peuvent sanctionner ou ouvrir un dossier aux clubs fondateurs de la Superliga. Après l’avis de la justice ordinaire, l’institution présidée par Aleksander Ceferin ne veut pas faire un faux pas ni encourir une éventuelle infraction pénale.