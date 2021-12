L’UEFA travaille avec la CONMEBOL sur la Ligue des Nations commune

L’UEFA et la CONMEBOL se sont farouchement opposées au projet de l’instance mondiale de football FIFA d’une Coupe du monde biennale, les deux signant cette semaine un protocole d’accord prolongé jusqu’en juin 2028.

L’UEFA est en pourparlers avec la Confédération sud-américaine de football (CONMEBOL) au sujet d’une Ligue des nations commune qui verrait le Brésil et l’Argentine figurer dans la compétition élargie, a déclaré vendredi à . l’instance dirigeante du football européen.

L’Italie, championne d’Europe, est déjà prête à affronter l’Argentine, vainqueur de la Copa America, lors de la soi-disant « Finalissima » le 1er juin de l’année prochaine à Londres.

« L’UEFA travaille sur un certain nombre de projets avec la CONMEBOL, y compris une Ligue des Nations commune, mais rien n’est finalisé et aucune décision n’a encore été prise », a déclaré un porte-parole à ..

Dans une interview accordée jeudi au média polonais Meczyki, le vice-président de l’UEFA, Zbigniew Boniek, a déclaré que les 10 équipes sud-américaines seraient ajoutées à la compétition de la Ligue des Nations à partir de 2024.

« A partir de 2024, la CONMEBOL rejoindra la Ligue des Nations. Nous ne savons pas encore sous quelle formule, sous quelle forme…

Boniek a ajouté que six équipes de la CONMEBOL rejoindront la Ligue A de la Ligue des Nations tandis que les quatre autres rejoindront la Ligue B.

L’entrée d’équipes sud-américaines augmenterait le nombre d’équipes dans les deux groupes de 16 à 22 et 20, respectivement, tous les matches devant se jouer en Europe pour éviter les déplacements excessifs.

La Ligue des Nations remaniée représenterait également une concurrence directe avec les plans de la FIFA pour une Coupe du monde tous les deux ans, une proposition que Boniek a déclarée serait difficile à mettre en œuvre, ajoutant qu’il était contre l’idée d’introduire plus de nouveaux événements.

La FIFA tiendra un sommet mondial lundi pour discuter de ses plans ambitieux, mais le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, qui a vivement critiqué l’idée de la Coupe du monde biennale, a déclaré que la réunion ne serait pas un moment décisif dans le processus.

« Autant que nous savons que la FIFA poursuit toujours le projet, il y a des signaux provenant de différentes parties qu’ils pourraient ne pas le poursuivre jusqu’à la fin », a-t-il déclaré cette semaine.

« Nous n’avons pas de stratégie particulière. Pour lundi, ce seront 211 fédérations, soit 500 personnes en visioconférence. Je ne m’attends pas à quelque chose de très profond.

