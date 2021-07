L’UEFA va augmenter ses investissements pour lutter contre les matchs truqués

in

11/07/2021

.

L’UEFA a annoncé ce dimanche qu’elle augmenterait son investissement pour lutter contre le trucage de matchs de football avec un investissement dans les ressources et le développement d’une unité interne plus d’experts et de chercheurs dans le domaine.

Par voie de communiqué, l’instance présidée par Aleksander céférine a déclaré que « cette décision » est encadrée dans le résultat d’une étude de faisabilité indépendante qui a montré que le renseignement, l’enquête et la prévention sont les principaux secteurs qui doivent être renforcés pour « mieux lutter » contre l’achat de partis.

Comme indiqué par l’UEFA, le plan d’action se concentrera sur le renforcement de la coopération avec les autorités internationales et locales compétentes, l’augmentation de l’expérience et le soutien aux personnes clés dans la lutte contre le trucage de matchs aux niveaux national et international, ainsi que sur l’élaboration d’un programme complet d’éducation, sensibilisation, formation, développement, renforcement des ressources humaines et utilisation d’outils technologiques supplémentaires pour mieux cerner les problèmes d’intégrité.

“Ces mesures permettront à l’UEFA de développer son potentiel pour atteindre stratégiquement ses objectifs statutaires de prévention de toutes les méthodes ou pratiques susceptibles de compromettre l’uniformité des matches ou des compétitions ou de conduire à des abus dans le football, et de promouvoir et protéger les normes éthiques et la bonne gouvernance en Europe. football », a expliqué l’UEFA.

“Des ressources supplémentaires seront investies pour lutter contre et perturber les opérations des groupes criminels organisés ciblant les matches et les compétitions de football européens, en développant une collaboration plus étroite avec les forces de l’ordre en Europe”, a-t-il ajouté.

En outre, il a souligné qu’à partir de la saison 2022/23, les associations membres de l’UEFA devront nommer une personne en charge de la responsabilité sociale dans le football (FSR) et développer une stratégie FSR globale à partir de la saison prochaine.

“Les associations membres de l’UEFA qui ne peuvent pas démontrer qu’elles disposent de ressources humaines adéquates pour le football et la responsabilité sociale doivent d’abord utiliser une partie du financement à cette fin avant de pouvoir postuler pour d’autres projets. Elles peuvent utiliser jusqu’à 25 % du financement pour couvrir les frais de personnel , “il a dit.

« L’UEFA soutiendra un maximum de deux projets par saison qui : a) abordent une ou plusieurs politiques FSR (Football et responsabilité sociale) de l’UEFA (article H.5) avec un objectif à long terme et ont un lien clair avec la FSR de la fédération stratégie, le cas échéant ; ou b) soutenir le développement de la stratégie FSR de la fédération, conformément aux politiques FSR de l’UEFA ; ou c) contribuer à la formation FSR du personnel », a conclu.