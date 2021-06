L’UEFA Women’s Champions League sera diffusée GRATUITEMENT sur YouTube au cours des deux prochaines saisons

Dans une nouvelle qui change la donne pour le sport, l’UEFA et DAZN ont annoncé un contrat de quatre ans pour diffuser l’UEFA Women’s Champions League dans le monde, à l’exception du Moyen-Orient et de la Chine.

L’autre grande nouvelle issue de cette annonce est que DAZN et YouTube diffuseront tous les matchs de la phase de groupes à la finale. GRATUITEMENT sur Youtube. Les années trois et quatre verront la plupart des jeux passer à la plate-forme de streaming de DAZN avec 19 jeux diffusés gratuitement sur YouTube.

“DAZN est ravi d’être le nouveau diffuseur mondial de l’UEFA Women’s Champions League et a hâte de travailler avec YouTube et Google pour rapprocher les fans du jeu et mettre en lumière ses stars plus que jamais”, co-PDG de DAZN James Rushton mentionné. “Du jour au lendemain, cela rendra le meilleur football féminin plus facile à regarder dans le monde que jamais auparavant.”

Traditionnellement, l’UEFA n’a pas centralisé les droits de l’UWCL, à l’exception de la finale, obligeant les clubs eux-mêmes à se bousculer pour diffuser leurs matchs à la télévision ou en streaming.

La saison dernière, le Bayern Munich a remporté le titre de Bundesliga, mettant ainsi fin au règne de Wolfsburg. Sur la scène européenne, Barcelone a remporté l’UWCL devant Chelsea.