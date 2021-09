L’UER autorise Kerman à devenir volontaire avant Charrat

L’avenir du super poids welter européen a été bouleversé en une journée. Ce mardi, la plus haute instance continentale a décrété une revanche entre Kerman Lejarraga et Dylan Charrat. La fin précipitée par un cut et la victoire des Basques par décision majoritaire ont amené l’UER à prendre cette décision. Ils ont également ouvert une période de négociations et fixé le 31 octobre comme date limite.

Tout a changé ce mercredi. L’UER a mis à jour la situation du titre sur son site Web et Kerman ne combattra pas Charrat dans son prochain procès, du moins pour l’instant. Comme il se lit, Lejarraga peut faire une défense volontaire (la procédure habituelle). Non seulement vous pourrez le faire, mais vous le contesterez. Depuis que l’UER a confirmé que ce sera en décembre et lors d’un événement Matchroom.

Des rumeurs laissaient entendre que la promotrice anglaise, qui soutenait depuis le début que son intention était de réaliser trois événements dans notre pays en 2021, Je voulais faire un spectacle à Bilbao avec la star Kerman. Un souhait qui était le même que celui du combattant.