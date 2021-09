L’UER ordonne la vengeance entre Kerman Lejarraga et Charrat

L’UER n’a pas voulu attendre. Cela ne fait que dix jours que Kerman Lejarraga (33-2, 25 KO) a battu Dylan Charrat (20-1-1, 6 KO) pour soulever le titre européen des super-welters.. Le combat s’est terminé prématurément en raison d’une coupure de la tête subie par le Basque. En raison de cette blessure et du fait que la victoire est intervenue par décision majoritaire, la plus haute instance de la boxe continentale a décrété que les deux devaient à nouveau s’affronter. Ils ont ouvert une période de négociations et jusqu’au 31 octobre ils pourront décider qui et quand organise ce combat. En cas d’absence d’accord, il y aura une vente aux enchères publique.

Le désir de Kerman est de se battre à nouveau dans sa ville, Bilbao, et il l’a fait savoir dès la fin du combat. Pour sa part, de votre équipe reste calme. Ibon Larrinaga, son entraîneur, a déclaré sur le podcast Boxeo a la Carrera avant l’annonce de la nouvelle qu’ils évaluaient toutes les options, mais qu’en ce moment, le combattant de Morga se reposait après un camp et un combat intense.

Malgré cela, les rumeurs couraient depuis plusieurs jours. L’idée de Matchroom est de placer Lejarraga contre Charrat et Kiko Martínez contre Barrett (une revanche précédée d’une grande controverse) en décembre à Bilbao. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, mais les Anglais veulent faire un spectacle de plus en Espagne en 2021 et l’option serait plus qu’intéressante.