L’UFC 264 attire « un peu moins de 1,8 million » d’achats alors que la puissance d’attraction de Conor McGregor reste inégalée

La puissance vedette de Conor McGregor ne montre aucun signe de déclin après les excellentes performances de l’UFC 264 au box-office.

John Ourand du Sports Business Journal a rapporté que le troisième affrontement de McGregor avec Dustin Poirier s’était vendu “un peu moins de 1,8 million dans le monde”.

McGregor a donné un coup de pied à son rival à la fin d’une conférence de presse animée, ce qui est un peu fou maintenant que c’est le coup de pied exact qui lui a cassé la jambe dans le combat

“Notes de notation de l’UFC: les achats de PPV ont dépassé un peu moins de 1,8 million dans le monde”, a déclaré Ourand. “Dana White l’a dit lors de la conférence de presse post-événement. On m’a dit que 500 000 de ces achats provenaient de l’international, ce qui signifie qu’ESPN+ a enregistré environ 1,3 million d’achats.

« ESPN comptait en moyenne 1,615 million de téléspectateurs pour les combats préliminaires (20h-22h). C’est 11% de mieux que le plus récent UFC PPV Prelim d’ESPN avec Conor McGregor en janvier (1,454 million de téléspectateurs). C’était le programme ESPN le plus regardé de la journée samedi », a conclu Ourand.

Comme Ourand l’a mentionné, le président de l’UFC, Dana White, l’a prédit lors de la conférence de presse d’après-combat.

« Je dois faire attention à ce genre de choses maintenant que nous sommes une entreprise publique – je ne peux pas me taire et que ce soit complètement faux », a déclaré White. “Mais je vais dire que nous sommes arrivés entre 1,7 et 1,8 m.”

La guerre avec Poirier est loin d’être terminée aux yeux de McGregor et un quatrième affrontement pourrait se produire à l’avenir

La troisième rencontre de McGregor avec Poirier a généré 15 759 800 $ (11 347 923) de ventes de billets, selon l’UFC, le plaçant au deuxième rang de la liste de tous les temps du Nevada et au troisième des revenus totaux de l’événement pour la promotion.

Sans surprise, McGregor détient les trois premières places dans les portes MMA en direct du Nevada.

C’est malgré le fait qu’il a perdu trois de ses quatre derniers combats à l’UFC avec sa dernière victoire majeure en 2016, montrant que McGregor détient toujours un immense pouvoir d’attraction.

The Notorious est devenu célèbre avec ses knock-outs électriques et ses discours insolents. Cela a conduit non seulement au KO le plus rapide dans un combat pour le titre jamais vu à l’UFC contre Jose Aldo, mais aussi à devenir le tout premier champion simultané en deux divisions de l’histoire de l’UFC.

White a toujours eu une relation spéciale avec McGregor car l’Irlandais est son attraction numéro un

Depuis 2016, sa carrière dans l’octogone n’a pas eu le même impact, mais il a connu un succès fou en dehors de celui-ci et a été nommé l’athlète sportif le mieux payé au monde par Forbes cette année.

McGregor détient sept des neuf meilleurs taux d’achat à la carte de l’UFC. Son combat avec Poirier plus tôt cette année était à l’origine le deuxième avec son deuxième rendez-vous avec Nate Diaz, mais l’UFC 264 est désormais le deuxième plus élevé de tous les temps.

Et c’est encore 600 000 achats en deçà de l’événement UFC le plus acheté de tous les temps, l’UFC 229 – McGregor vs Khabib Nurmagomedov.

Conor McGregor a été le premier champion simultané à deux poids de l’histoire de l’UFC

Et aucun de ceux-ci n’est même le combat de dessin le plus élevé de McGregor.

C’était son affrontement de boxe avec Floyd Mayweather en 2017 qui est classé comme le deuxième combat à la carte le plus acheté de l’histoire, derrière le combat de Mayweather avec Manny Pacquiao.

Quoi que vous pensiez de McGregor, son pouvoir d’attraction est indéniable et époustouflant.