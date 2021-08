L’UFC annonce la date de Khabib contre Gaethje

Nouveau coup sur la table du UFC. Le président de l’organisation d’arts martiaux mixtes la plus reconnue, Dana Blanc, a annoncé que Khabib Nurmagomedov Oui Justin Gaethje ils feront face le 24 octobre prochain. Encore un combat attendu par les fans de l’Octogone qui se concrétisera dans les prochaines dates.

Ainsi s’achèvent les rumeurs sur le possible retrait de l’octogone du champion de Russie après la mort de son père et entraîneur, AbdulmanapIl va désormais pouvoir récupérer la ceinture des poids légers qu’il a laissée vacante, détenue par Justin Gaethje depuis qu’il a battu Tony Ferguson le 9 mai par TKO. S’adressant à CNN, Dana White a assuré que « cela a été très difficile pour lui. Son père était un héros pour lui, il aimait son père, ils avaient une relation très, très proche et c’était très dur pour lui ».

Nurmagomedov n’a plus combattu depuis septembre dernier lorsqu’il a battu Dustin Poirier par soumission. Son prochain combat était d’être contre Tony Ferguson, mais il n’a finalement pas pu se rendre aux États-Unis depuis la Russie en raison de la fermeture des frontières à cause du coronavirus. Son remplaçant au combat, Justin Gaethje a battu El Cucuy et a obtenu le droit de combattre Khabib. Après la mort de son père, il a spéculé sur une éventuelle retraite et même que l’UFC le laisserait choisir son rival pour son dernier combat. Enfin White a enterré cette possibilité. «Ça va passer, je vous le dis ici et maintenant. Ce combat va avoir lieu. Khabib contre Gaethje. 24 octobre », a annoncé White à CNN. L’Aigle du Daghestan prépare le retour.