L’UFC annonce un méga accord de parrainage avec Crypto.com Exchange d’une valeur de 5 millions

Crypto (CRO)

L’UFC annonce un méga accord de parrainage avec Crypto.com Exchange d’une valeur de 175 millions de dollars

La principale organisation d’arts martiaux mixtes, Ultimate Fighting Championship (UFC), a signé un accord de plusieurs millions de dollars avec l’échange crypto Crypto.com.

L’accord s’élève à 175 millions de dollars et devrait durer plus de 10 ans.

Crypto.com devient le partenaire du kit de combat de l’UFC

La collaboration verrait la marque de Crypto.com sur les articles du kit de combat utilisés par les athlètes de l’UFC, y compris les vêtements portés par le personnel d’entraînement.

L’échange basé à Hong Kong a également obtenu la catégorie de parrainage nouvellement lancée par l’UFC, nommée Cryptocurrency Platform Partner.

Le cofondateur et PDG de Crypto.com, Kris Marszalek, a déclaré que l’accord avec l’UFC aiderait le secteur du sport à accélérer la transition mondiale vers la crypto-monnaie, a rapporté CNBC.

“Ce n’est que le début d’une longue relation avec l’UFC, et nous attendons avec impatience ce que nous allons construire ensemble.”

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la connexion croissante entre les secteurs de la crypto et du sport.

L’UFC a été très actif dans l’industrie de la crypto-monnaie. L’organisation a signé cette année plusieurs partenariats avec des startups liées à la crypto et à la blockchain.

En mai, l’UFC a annoncé son intention d’introduire un fan token UFC en partenariat avec l’application de récompenses blockchain Socios.com et la plate-forme de tokenisation Chiliz.

Les détenteurs du fan token ont la possibilité d’accéder aux offres et récompenses liées à l’UFC, y compris des billets pour des événements UFC ou un accès en prévente aux billets.

Le partenariat visait également à aider l’UFC à développer sa marque avec la plateforme Socios.com tout en capitalisant sur l’expertise fintech de Chiliz dans le domaine du sport.

L’UFC a également signé un accord avec les principaux casinos de crypto-monnaie et les paris sportifs Stake.com en mars de cette année. La collaboration était axée sur la création de contenu UFC numérique unique pour les clients de Stake.

Crypto.com entre dans la scène sportive

Tout comme l’UFC, Crypto.com a également été occupé ces derniers mois à signer des accords de partenariat. L’échange semble fonctionner sur l’établissement d’une présence de marque auprès des fans de sport.

Crypto.com a récemment signé un accord d’une valeur de 100 millions de dollars avec la Formule 1. L’échange obtiendrait les meilleurs emplacements pour la publicité au nouveau format Sprint qui serait utilisé lors du prochain Grand Prix de Grande-Bretagne, prévu pour le 17 juillet.

Autres partenariats sportifs Crypto.com a inclus la franchise de la Ligue nationale de hockey et les Canadiens de Montréal.

Semblable à Crypto.com, l’échange de crypto FTX a également été sur la scène sportive ces derniers temps. En avril, FTX a signé un accord d’une valeur de 135 millions de dollars avec Miami Heat. Le contrat prévoyait de nommer FTX en tant que partenaire exclusif tout en reprenant les droits de dénomination du stade à partir de la saison 2021-22.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.