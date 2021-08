L’UFC décide de délier l’ancien champion des poids mouches Nicco Montano

Ancien champion poids mouche de UFC Nicco Montano a été séparé de l’organisation après ne pas avoir accordé le poids à son combat contre Wu Yanan à l’UFC Vegas 33.

Le retrait a été confirmé par Combat de MMA ce mardi soir.

Avertissement

montagnard Il n’a pas donné le poids convenu pour son combat après avoir pris 7 livres. Le combat a été retiré de l’undercard, l’incitant à quitter l’Octogone.

L’ancien champion de Roi de la cage, est devenu le premier champion poids mouche après avoir battu Roxanne Modafferi à la fin de Le Combattant Ultime 27 dans 2017, mais sa ceinture a été retirée après avoir été hospitalisée avant sa première défense de départ contre Valentina Chevtchenko.

montagnard a décidé de monter aux poids du coq et est revenu l’année suivante, perdant par décision avec Julianna Pena. Nicco a eu plusieurs combats annulés après cela, sans préciser les matchs programmés avec Macy Chiasson, Julia Avila, Karol Rosa et Yanan Wu.

Suite à votre récent congé, montagnard Il s’est exprimé sur ses réseaux sociaux, déclarant que “J’apprends que cela ne fait que me rendre plus fort et plus résistant pour ce qui est à venir.”

Publicité