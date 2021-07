L’UFC pense déjà à un quatrième combat entre Poirier et McGregor

La fin de la trilogie entre Dustin Poirier et Conor McGregor était inattendue. Dès lors, la polémique a éclaté immédiatement. Dana White n’a pas tardé à calmer la situation que les combattants eux-mêmes étaient responsables de la montée en puissance dans l’Octogone. Lors de la conférence de presse officielle après l’UFC 264, le président de la société a été franc. “Quand Conor sera guéri et prêt à rentrer, je suppose que nous ferons le match revanche. Pendant ce temps, Poirier fera son chemin. La fracture de Conor est venue de coups de poing. Je me battais. Ce n’était pas comme si Dustin le frappait. Si la cheville ne s’était pas cassée, je pense que nous sommes arrivés à la fin du tour et que nous serions sortis le suivant. Le combat n’a pas pris fin. Cela ne peut pas se terminer ainsi. Nous verrons comment tout se déroule. Qui sait combien de temps Conor sera absent… Vous ne pouvez pas faire de suppositions dans ce sport. Vous devez synchroniser ce qui se passe avec ce qui s’est passé. McGregor sera opéré ce dimanche, mais nous ne savons pas combien de temps il sera absent ni combien de temps il lui faudra pour récupérer”, a-t-il déclaré.

Par conséquent, l’idée de l’UFC est qu’il y ait un quatrième combat entre les deux. Le plan est clair et plus sachant que ce PPV a réalisé entre 1,7 et 1,8 million de ventes rien qu’aux États-Unis (chiffre que White a également dévoilé lors de la conférence). L’affaire est évidente. Malgré cela, avec ses deux triomphes sur l’Irlandais, Poirier est revalorisé, et ils veulent en profiter. Blanc a révélé que la prochaine chose pour le ‘Diamond’ sera un combat contre Charles Oliveira, champion des poids légers. Le combattant brésilien était à la T-Mobile Arena de Las Vegas et peut-être que le plan prévu était différent… mais la blessure de McGregor a tout chamboulé. Malgré tout, ESPN s’est entretenu avec lui et en a profité pour féliciter celui qui sera son prochain challenger. “C’est dommage ce qui lui est arrivé, mais si vous regardez Poirier, il s’est beaucoup amélioré. Il a mis beaucoup de pression et il mérite cette victoire.”