L’UFC retire le double champion Henry Cejudo de son classement

Après une longue controverse sur la question de savoir si le Double champion d’arts martiaux mixtes UFC, Henri Cejudo, resterait actif ou prendrait sa retraite, les classements de cette organisation ne l’ont plus dans leurs listes.

La controverse quant à savoir s’il prenait sa retraite ou non est survenue après sa dernière et peut-être la plus grande victoire, lorsqu’il a dépassé l’ancien champion des poids coq, Dominique Cruz.

Mais dans la mise à jour la plus récente qui a fait le 135 livres de promotion, Cejudo n’est plus répertorié comme champion de division, et a été entièrement retiré du classement.

Cejudo a passé le deux dernières années en remportant le titre des poids mouches de l’apparemment imbattable Demetrious Johnson et puis aussi a remporté la ceinture des poids coq.

Mais derrière ses deux couronnes, son mécontentement vis-à-vis du paiement que l’UFC lui a fait grandit.

En plus des mesures qui considéré comme scandaleux comment accepter un réduction de salaire se battre pour lui titre poids mouche, malgré le fait qu’il ait accepté un changement tardif de rival, de José Aldo à Dominick Cruz, aider UFC 249 pour rester sur la bonne voie.

Henry Cejudo (r), contre Dominick Cruz (i)

John Raoux / John Raoux / AP

Après son annonce surprise de retrait lors de cet événement, le président de UFC, Dana BlancIl ne semblait pas si surpris ou intéressé à essayer de convaincre Cejudo de changer d’avis.

“Vous laissez ce gars (Cejudo) prendre une semaine, rentrer chez lui ou quoi qu’il fasse, et y réfléchir.”White a commenté le 9 mai.

Ajouté que “Et puis quand nous rentrons à la maison et retournons au travail lundi, nous appelons Henry et disons ‘Est-ce vraiment ce que vous voulez faire?’ Et si la réponse est oui, la réunion de matchmaking est mardi, et nous aurons un autre combat mardi. »

Alors que le directeur de Henri Cejudo semblait confiant qu’un accord pourrait être trouvé pour maintenir Renfrogné proche, il semble que le UFC a décidé de partir sans lui.

Henry Cejudo frappe Dominick Cruz d’un coup de pied

John Raoux / John Raoux / AP