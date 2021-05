Annonces

L’UFC s’associe à Chiliz pour introduire un jeton d’engagement des fans sur Socios

La principale entreprise d’arts martiaux mixtes, Ultimate Fighting Competition, connue sous le nom d’UFC, s’associe à l’application de jetons sociaux Chiliz (CHZ) pour fournir aux fans des produits et des récompenses exclusifs. Dans une déclaration faite mardi, le jeton d’organisation MMA, $ UFC Fan Token, sera lancé sur Socios.com, une application mobile d’engagement des fans et de récompenses.

Le jeton devrait être lancé en juin de cette année, avec une offre maximale de 20 millions de jetons UFC, disponibles à l’achat sur Socios.com.

L’UFC est la dernière discipline sportive à rejoindre l’écosystème Chiliz après un début réussi dans le football européen. Les meilleurs clubs de football ont leurs propres jetons de fans – lancés sur la blockchain Chiliz, notamment le Paris Saint-Germain (PSG), l’Atletico Madrid et le FC. Barcelone.

Ces jetons de fan sont frappés sur la blockchain Chiliz, donnant aux utilisateurs et aux fans l’accès à des produits uniques et à des services exclusifs, y compris “le vote, les récompenses VIP, les promotions exclusives, les fonctionnalités activées par AR, les forums de discussion, les jeux et les compétitions”, indique le communiqué.

L’équipe Chiliz vise à étendre sa plate-forme au-delà des 26 principales organisations sportives qui utilisent actuellement leurs jetons de fan. Au cours des prochains mois, la plate-forme étendra sa présence de fan token à d’autres clubs et fans en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Asie et en Amérique du Sud.

Le partenariat entre l’UFC et l’application Chiliz a commencé en 2020 lorsque la première a commencé à permettre aux fans d’échanger divers produits tels que des billets et des marchandises contre le jeton Chiliz, CHZ.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.