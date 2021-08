L’UFC sera de retour à Abu Dhabi en octobre

L’UFC et le ministère de la Culture et du Tourisme d’Abou Dhabi (DCT Abu Dhabi) ont annoncé que l’UFC reviendrait dans la capitale des Émirats arabes unis pour une série d’événements passionnants qui seront présentés par l’UFC 267 le samedi 30 octobre.

Le retour de l’Abu Dhabi Showdown Week, une série d’événements qui se déroulera parallèlement à l’UFC 267, comprendra des activations à l’échelle de la ville, notamment des événements pour les fans, des démonstrations de fitness et bien plus encore. Les fans sont encouragés à s’inscrire sur le site Web de Visit Abu Dhabi pour manifester leur intérêt pour l’UFC 267 et les événements de fans environnants.

Cette deuxième édition de l’Abu Dhabi Showdown Week s’inscrit dans le cadre du partenariat novateur de cinq ans forgé par l’UFC et le DCT Abu Dhabi, qui organisera les championnats UFC à Abu Dhabi jusqu’en 2023. La première Abu Dhabi Showdown Week s’est tenue en septembre 2019. et a culminé avec le passionnant UFC 242: KHABIB vs. POIRIER devant une foule à guichets fermés de plus de 14 000 fans sur l’île de Yas. Abu Dhabi a ensuite consolidé sa position de capitale internationale du combat et renforcé son partenariat avec l’UFC en devenant le siège officiel de l’UFC Fight Island, la série d’événements d’arts martiaux mixtes qui est devenue un phénomène et a captivé l’imagination des sportifs. monde. Un total de trois tranches de la série UFC Fight Island ont eu lieu sur l’île de Yas à Abu Dhabi depuis juillet 2020, permettant aux athlètes UFC du monde entier de concourir dans un environnement sûr et sécurisé pendant la pandémie.

Alors qu’Abu Dhabi rouvrira progressivement pour accueillir à nouveau les touristes, l’UFC pourra revenir dans l’Émirat, permettant aux fans d’assister au frisson d’un événement en direct à l’Etihad Arena ultramoderne. L’événement offrira aux fans l’occasion de se rapprocher à nouveau de leurs athlètes préférés pendant la semaine de l’épreuve de force d’Abu Dhabi.

“Nous retournons à Abu Dhabi en octobre”, a déclaré le président de l’UFC, Dana White. “Abu Dhabi est incroyable – j’aime cet endroit et les gens. J’ai parlé de toutes les choses sur lesquelles nous travaillons. Je prévois de conclure toutes les offres cet été. J’ai hâte d’y retourner et de partager tout ce sur quoi nous travaillons ensemble.

“Il s’agit en effet d’une étape vraiment spéciale pour Abou Dhabi et une autre indication de la force de notre partenariat avec l’UFC, ainsi que de la volonté d’Abou Dhabi d’accueillir des événements sportifs importants”, a déclaré SE Ali Hassan Al Shaiba, directeur exécutif, Tourisme et marketing. , au DCT Abu Dhabi. «Après le succès des éditions précédentes de Fight Island, l’objectif ultime a toujours été de ramener les fans, et avec un travail acharné, une collaboration et une coordination entre les entités gouvernementales d’Abou Dhabi, les secteurs public et privé et nos partenaires de l’UFC, nous serons en mesure d’atteindre ceci encore une fois, permettant aux fans de revivre le frisson des événements en direct dans un environnement sûr et sécurisé, ce qui reste notre priorité absolue. »

L’UFC 267 sera diffusé en direct via des diffuseurs mondiaux à travers le monde. Aux Émirats arabes unis et dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, le contenu de l’UFC est diffusé sur Abu Dhabi Sports et diffusé sur UFC Arabia, le premier service d’abonnement en streaming en langue arabe de l’UFC dans la région. De plus amples informations sur l’événement et les billets seront publiées en temps voulu.

