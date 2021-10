L’UFC supprime Luis Pena à la suite d’une arrestation pour violence domestique

combattant MMA Luis Pena — alias « Violent Bob Ross » — a été libéré par l’UFC à la suite de son arrestation pour violence domestique le week-end dernier en Floride, a appris TMZ Sports.

L’UFC nous dit avoir informé l’équipe de direction de Pena, 28 ans, que son contrat avec la promotion avait été résilié.

« L’UFC est au courant des allégations inquiétantes concernant la récente arrestation de Luis Pena. M. Pena a parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie et l’organisation a déjà tenté à plusieurs reprises de l’aider à obtenir un traitement professionnel », nous a dit l’organisation dans un communiqué.

Ils ont poursuivi… « Pour le moment, l’UFC pense que M. Pena doit faire face aux problèmes de santé et juridiques auxquels il est confronté, et a par conséquent informé la direction de M. Pena que son accord promotionnel a été résilié. »

Pena – un combattant léger qui a un dossier de 5-3 à l’UFC (9-3 professionnellement) a été arrêté samedi après que sa petite amie à domicile a appelé la police et leur a dit que le combattant de l’UFC l’avait brutalisée, affirmant qu’il l’avait frappée pendant une dispute.

LP a été emmené dans une prison locale pour plusieurs délits.

Dans un appel au 911 que nous avons obtenu, on entend le GF de Pena dire à l’opérateur de répartition … « J’ai vraiment besoin que les flics viennent le faire sortir maintenant. J’ai des égratignures et des ecchymoses partout sur moi, j’ai besoin qu’il parte. Je ‘ J’ai terminé et j’ai besoin d’aide, s’il vous plaît. »

Pena fait partie de l’UFC depuis 2018.