“L’UFC veut me vaincre, mais je ne peux pas perdre”

Leon Edwards juste avant un combat à l’UFC

Leon Edwards est sur une séquence de neuf victoires consécutives, mettant de côté le combat infructueux devant Belal Muhammad en raison d’un coup d’œil accidentel. “Rocky” est sans aucun doute l’un des combattants les plus en forme de l’UFC. Et il n’a plus perdu depuis 2015 contre Kamaru Usman, actuel champion du monde des 170 livres.

« UFC veut me vaincre » : Leon Edwards

Léon Edwards | Image: Adam Hagy-USA AUJOURD’HUI Sports

Mais il n’est pas l’actuel prétendant au titre car ce sera Colby Covington qui aura une nouvelle opportunité le 6 novembre à l’UFC 268. Mais Leon Edwards ne veut pas reprendre un combat mais affronter quand même le champion de front. Cela reste à voir mais récemment – sur The MMA Hour – a lancé une accusation contre l’entreprise.

Avis

« Cela fait six ans depuis ma dernière défaite. Colby a été battu par le champion, il s’est battu contre (Tyron) Woodley, le combat s’est terminé sur blessure, est resté dehors pendant plus d’un an et a obtenu une chance au titre.

“Mais quand je continue et que j’obtiens 10 combats d’affilée, maintenant:” Il en a besoin d’un de plus. ” A chaque fois, c’est un de plus. Je pense qu’ils essaient de me vaincre, mais je ne peux pas perdre. Je crois vraiment que je serai le prochain champion du monde. Ils essaient de m’arrêter.

